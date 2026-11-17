La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que tendrá una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, una vez que este llegue a Shenzhen, China, en el marco de la APEC 2026.

Luego de sostener una charla con el mandatario chino, Xi Jinping, junto con las comitivas de ambos países, Sheinbaum Pardo habló sobre la posibilidad de dialogar con Trump.

A pregunta de los medios de cuándo vería al presidente, ella contestó que "mañana (miércoles), una reunión muy breve, bilateral".

El lunes, luego de reunirse con la comunidad de mexicanos que viven en China, la presidenta había dicho que no tenía planeada alguna reunión con Trump, pero enfatizó que seguramente lo haría en Mar-a-Lago, Florida, e la reunión del G20, en la primera quincena de diciembre.

"Mmm, no lo tenemos planeado, igual se da la oportunidad de un saludo, pero recuerden que vamos a ir a Mar-a-Lago, a la reunión del G20, entonces probablemente ahí se den más bien una reunión", indicó.

Mientras tanto, Sheinbaum Pardo tiene pactados, además de diálogos con Xi Jinping y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, reuniones con representantes de Singapur, Vietnam, Australia y la directora del FMI.

Por el momento, Trump está en Filipinas, donde asiste a la 49 edición de la Cumbre de la ASEAN, donde busca alcanzar acuerdos entre los socios asiáticos de Estados Unidos.

Una vez que concluya su paso por este encuentro regional, se dirigirá a China, donde sostendrá un diálogo con sus pares de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, en el platillo más importante de la sesión en la APEC.

Con información de N+

ICM