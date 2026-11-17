Con un aforo promedio de más de 80 mil autos y picos de hasta 130 mil por día, la autopista México-Querétaro es una de las más transitadas de nuestro país.

Su importancia radica en la movilidad de unidades, desplazamiento de personas y el intercambio de mercancías entre la capital del país y el centro del país.

Este factor, hace que la carretera presenta un alto índice de accidentes a lo largo de sus más de 200 kilómetros de longitud; así como otros incidentes como bloqueos y tránsito lento.

Por ello, la Guardia Nacional y Caminos y Puentes federales monitorean esta autopista todos los días con el fin de prevenir accidentes o atenderlos.

¿Cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro?

Este martes, la GN y Capufe registraron las siguientes afectaciones en esta importante vía que conecta a la CMDX con el centro del territorio nacional:

En las primeras horas de este día, se presentó alta afluencia vehicular en la caseta de cobro de Tepotzotlán, debido al puente largo por día festivo.

Al as 6:21 horas: Carga vehicular del kilómetro 158 al 148 rumbo a la Ciudad de México por reducción de carriles debido a labores de mantenimiento.

A las 7:27 horas: Se registra carga vehicular en el kilómetro 56 en dirección a Querétaro a la altura de Poblado de Jorobas.

A las 9:28 horas: Sigue la reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 11:10 horas: La Guardia Nacional reporta la presencia de personas cerca del kilómetro 147+850 a la altura del municipio de San Juan del Río.

A las 13: 08 horas: Capufe reporta la presencia de manifestantes en la Plaza de Cobro Palmillas.

A las 13:19 horas: Se reporta carga vehicular cerca del poblado Teoloyucan en el kilómetro 42.

Te invitamos a seguir los canales de N+ para que estés informado sobre el tránsito en esta autopista, ya que al ser de las de mayor aforo, en cualquier momento puede haber alteraciones o afectaciones en la circulación.

Con información de N+

ICM