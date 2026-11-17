La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la relación entre México y Canadá como "extraordinaria" luego de la reunión que sostuvo con el primer ministro Mark Carney, en el marco de la APEC 2026 en China.

En una declaración conjunta, la mandataria señaló que el plan desarrollado entre ambos países "hace prácticamente un año" ha beneficiado a ambas naciones.

Según dijo, ha aumentado el comercio y las inversiones, así como la presencia de empresarios de nuestro país en Canadá y viceversa.

Apuntó que ambos países están trabajando en lo relacionado con el tratado comercial con Estados Unidos, uno de los temas abordados este martes en Shenzhen, donde se lleva a cabo la cumbre.

"Lo importante es la extraordinaria relación que hay entre Canadá y México", enfatizó la presidenta, quien tuvo a su lado al premier canadiense.

Por su parte, Carney también se refirió al plan de acción bilateral y dijo que se habían logrado 120 de las iniciativas del mismo. "Es un indicador de la fuerza de nuestra relación", expresó.

"Un par de cifras de acuerdo a lo que la presidenta Sheinbaum dijo: nuestro comercio este año se ha incrementado en 18%, 60% en los últimos cinco años y la inversión de México en Canadá está incrementándose y la inversión de Canadá en México también".

Agregó que ya contemplan más oportunidades de intercambio y que seguirán trabajando con sus socios alrededor del mundo, "incluso con Estados Unidos", finalizó entre risas el líder canadiense.

Con información de N+

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