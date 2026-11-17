Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), desmantelaron dos laboratorios de drogas sintéticas y dos macroinvernaderos de marihuana presuntamente operados por un grupo criminal con presencia en Jalisco, en el municipio de Degollado.

Las autoridades cumplimentaron una orden técnica de investigación que permitió asegurar infraestructura clandestina presuntamente utilizada para la producción de drogas sintéticas y el cultivo de marihuana.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fueron localizados dos laboratorios para la producción de metanfetamina, CBD y THC, así como dos macroinvernaderos de marihuana con superficies aproximadas de 3 mil 250 y 8 mil 400 metros cuadrados.

La dependencia estimó que estos centros representaban una producción con valor de 17 millones de pesos mensuales, mientras que la infraestructura asegurada tendría un costo aproximado de 5 millones de pesos.

Las investigaciones apuntan a que los inmuebles eran operados por una célula delictiva encabezada por Heraclio ‘N’, alias ‘Tío Lako’, identificado como jefe regional de la organización criminal.

Lo asegurado, incluido armamento de diversos calibres, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México.