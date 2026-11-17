Un hombre asesinó de una puñalada a su expareja al interior de una casa ubicada en la colonia Villas de la Gloria, en el municipio de León, Guanajuato.

Los vecinos de la zona al escuchar los gritos llamaron a los números de emergencia y observaron que el sujeto huyó del lugar en una motocicleta.

Al acercarse a la casa, conocidos de la mujer la encontraron sobre el suelo gravemente herida y junto a ella su hijo de 7 años de edad.

Paramédicos llegaron al lugar y trataron de estabilizar a la mujer, pero falleció minutos de ser atendida.

El pequeño quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes mientras se lleva a cabo la investigación complementaria.

Elementos de la Guardia Nacional realizaron un operativo en la zona mientras que la Fiscalía de Guanajuato será la encargada de continuar con las indagatorias correspondientes.