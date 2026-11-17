Una pipa de doble remolque sufrió una aparatosa volcadura cuando circulaba sobre la autopista Cardel-Poza Rica, a la altura del kilómetro 47, en el municipio de Papantla, localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

Los hechos se registraron este lunes 16 de noviembre y la unidad involucrada en este percance terminó con severos daños materiales; sin embargo, pese a lo aparatoso de dicho accidente, no hay reporte en el que se indique que hubo personas lesionadas.

Elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal de Caminos, así como personal de auxilio vial de la autopista, acudieron al sitio para abanderar la zona y coordinar las maniobras para el retiro de la pesada unidad de carga.

Al arribo de los cuerpos de emergencia, el conductor ya no se encontraba en el lugar, por lo que se desconoce su paradero. En tanto, la unidad fue remolcada al corralón mientras se realicen los trámites correspondientes.