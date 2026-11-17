El conductor de una motocicleta terminó con múltiples lesiones mientras circulaba sobre calles de la ciudad de Veracruz, hecho que movilizó a los cuerpos de emergencias para brindarle atención al hombre.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista circulaba sobre calles de la colonia Acosta Lagunes y, al llegar a la esquina de Esteban Morales y Equidad, el hombre presuntamente terminó derrapando su unidad.

Derivado de estos hechos, el conductor del vehículo terminó con fuertes lesiones, por lo que paramédicos arribaron al sitio del percance y gestionaron su traslado a un centro hospitalario para que se le brindara la atención médica correspondiente.

Hasta este momento, se desconoce la identidad del lesionado, su estado de salud y a qué hospital fue trasladado; así mismo, se investigan las causas por las cuales el conductor de la motocicleta terminó derrapando su vehículo.