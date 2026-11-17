La extremidad superior de un cuerpo fue localizada en el interior de una cubeta de plástico a unos metros de una conocida plaza comercial que se localiza en la colonia La Campiña en Culiacán.

El hallazgo se registró durante la tarde de este lunes 16 de noviembre, cuando las autoridades fueron alertadas a través del sistema de emergencias 911 sobre la localización de una presunta extremidad cefálica dentro de una cubeta en la banqueta de un centro comercial que se localiza sobre el bulevar Doctor Mora y la calle De las Amapolas.

Militares y policías acudieron rápidamente al sitio y confirmaron el hallazgo por lo que procedieron a asegurar la escena del crimen.

Hasta este momento se desconoce a los responsables de dejar abandonada la extremidad y los días que tenía en el lugar.