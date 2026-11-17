La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), realizará mañana martes 17 de noviembre 2026, una prueba nacional del Sistema de Alertas de Emergencia de Estados Unidos.

Durante la prueba nacional del Sistema de Alertas la programación de radio y televisión en el país será interrumpida brevemente. Las autoridades aclaran que "la población no tendrá que realizar ninguna acción".

La FEMA señala que por ley, deben realizar una prueba nacional del sistema público de alertas y advertencias al menos una vez cada tres años. “Durante una emergencia, cada segundo es crucial”, indicó el titular de la FEMA, Cameron Hamilton.

Explicó que los sistemas de alerta permiten transmitir información importante para mantener a salvo a la población y que las pruebas operativas ayudan a identificar y corregir posibles fallas antes de que ocurra una emergencia real.

Así operará la prueba nacional este martes 17 de noviembre.

Aproximadamente a las 2:20 de la tarde, hora del Este, las estaciones de radio y televisión, los sistemas de cable, los proveedores de radio y televisión satelital y los servicios de video por cable interrumpirán su programación habitual para transmitir un mensaje de prueba.

La FEMA indicó que el mensaje de prueba dirá: “Esta es una prueba nacional del Sistema de Alertas de Emergencia, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público”.

El mensaje incluirá los tonos de alerta estándar del Sistema de Alertas de Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés) para garantizar la accesibilidad de las personas sordas o con discapacidad auditiva.

Las emisoras podrán difundir el mensaje en inglés, en español o en ambos idiomas, según las prácticas de cada estación y las necesidades de su audiencia.

La prueba durará aproximadamente un minuto. Una vez que haya concluido, se reanudará la programación habitual.

El Sistema de Alertas de Emergencia de FEMA es una red nacional de advertencia pública integrada por miles de proveedores de radio, televisión, cable, servicios satelitales y video.

A través de este sistema, el presidente puede dirigirse a la población estadounidense o difundir información para salvar vidas durante una emergencia nacional.

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