El periodista Camilo Rodríguez, conocido por denunciar casos de narcotráfico en sus redes sociales, fue asesinado a balazos este lunes mientras conducía su vehículo en San Miguel de Santo Domingo, provincia de Heredia, en el centro de Costa Rica. Es el primer periodista asesinado en el país desde 2003.

El ataque ocurrió cuando Rodríguez iba al volante. Los agresores, aparentemente dos hombres que se movían en motocicleta, le dispararon.

Rodríguez publicaba con frecuencia videos en los que denunciaba narcotráfico y corrupción. En ellos señalaba a personas con nombre y apellido y las vinculaba con organizaciones criminales locales e internacionales.

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, confirmó su identidad y explicó que el periodista había denunciado amenazas contra su vida. Rodríguez estaba en un programa de atención a víctimas y testigos, pero rechazó acogerse al programa de protección que le recomendó la Fiscalía.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que investiga el caso para dar con los responsables. Díaz adelantó que parte del trabajo será una victimología: revisar a todas las personas a las que Rodríguez denunciaba públicamente en sus redes y a cualquiera que pudiera tener interés en su muerte. Aseguró que el OIJ y la Fiscalía harán un gran esfuerzo para esclarecer el crimen.

El fiscal lamentó el asesinato y lo calificó como una señal muy fuerte de que en el país no hay libertad de expresión y de que quien denuncia estos hechos puede terminar muerto.

Los dos casos anteriores de periodistas asesinados en Costa Rica son los de Parmenio Medina, en 2001, e Ivania Mora, en 2003. Medina, productor del programa radiofónico 'La Patada', que denunciaba actos de corrupción, murió el 7 de julio de 2001 cerca de su casa, luego de que tres desconocidos le dispararan desde un automóvil. Mora fue asesinada cuando conducía por una vía concurrida del este de San José: dos hombres le dispararon desde una motocicleta y huyeron.

El crimen ocurre en un país que, según las autoridades, registra cifras históricas de homicidios, alrededor de 900 al año. Atribuyen el 70 % al narcotráfico y la gran mayoría se comete con armas de fuego. El OIJ ha advertido que, por su posición geográfica, Costa Rica se convirtió en un punto de tránsito, almacenaje y reexportación de cocaína que viaja de Suramérica a Norteamérica y Europa.

En sus publicaciones, Rodríguez decía que entregaba todas sus investigaciones a la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA.

CT