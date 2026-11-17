Un tribunal italiano ha puesto bajo administración judicial a la filial europea del banco británico Revolut, tras comprobar que mafiosos y blanqueadores de dinero condenados canalizaron fondos ilícitos a través de cuentas de la entidad.

La medida, que tendrá una vigencia de un año, afecta a Revolut Bank UAB, con sede en Lituania, que opera en Italia mediante una sucursal local.

En una sentencia de 39 páginas revisada por la agencia Reuters, el tribunal de Milán señaló “graves deficiencias” en los controles contra el blanqueo de capitales del banco.

Según el fallo, la falta de salvaguardas suficientes permitió que 24 personas, investigadas o condenadas por diversos delitos, ocultaran flujos financieros por un total de 41.9 millones de euros entre 2021 y 2026.

El tribunal subrayó que durante ese período, entidades crediticias rivales presentaron 265 informes de transacciones sospechosas relacionados con los 24 individuos, mientras que Revolut Bank UAB no presentó ninguno.

Revolut no es objeto de una investigación penal, y la supervisión se aplica exclusivamente a sus operaciones en Italia. No se prevé ninguna interrupción en los servicios comerciales ni minoristas de la entidad.

AMP