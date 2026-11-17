La Secretaría de Gobernación (Segob) abordó este martes el tema de la atención a las caravanas migrantes en la actual administración; informó que han ingresado al país alrededor de 24, pero afirmó que ninguna ha llegado a la frontera con Estados Unidos de América (EUA).

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional —que encabeza en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, especificó que actualmente hay una caravana en Chiapas, integrada por casi 800 personas.

Detalló que se trata de gente proveniente de Honduras y El Salvador. “Ya varios de los integrantes han retornado a sus países, pero actualmente todavía son 781 integrantes, están en la población de Mapastepec, en Chiapas, y están recibiendo atención directamente, acompañamiento de parte del Instituto Nacional de Migración durante todo su tránsito por Chiapas”, dijo.

Rodríguez comentó que en total se han organizado unas 24 caravanas, todas de Centroamérica, que han llegado a Chiapas y a Oaxaca.

“Pero al momento no ha habido absolutamente ninguna caravana que llegue a la frontera norte”, puntualizó.

Lo anterior, explicó, porque una de las acciones del Instituto Nacional de Migración (INM) es persuadirlos, convencerlos y darles la información de que no hay posibilidades de pasar hacia los Estados Unidos.

“Se habla, se les da la información, unos para que retornen a sus países y otros para que sean arropados por varias entidades, en donde solicitan muchas manos para trabajar y se quedan a trabajar en nuestro país (…) siempre y cuando se cumplan con las condiciones legales para su estadía”, indicó.

La titular de Segob subrayó también los criterios del apoyo humanitario del Gobierno de México.

En primer punto destacó el respeto irrestricto a los derechos humanos y en segundo, el bien superior de las niñas, niños y adolescentes.

“Para nosotros la unidad familiar siempre será una prioridad. Entonces, pues vuelvo a destacar que de 24 caravanas provenientes de Centroamérica, ninguna ha llegado a la frontera con Estados Unidos y que sí tenemos como línea de trabajo el respeto a los derechos humanos”, añadió.

Por su parte, Rafael Valdez, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud, informó que hay un operativo especial en Chiapas para atender a las caravanas migrantes, con la finalidad de vacunar a personas en situación de movilidad para prevenir casos de sarampión.

El tema de las caravanas migrantes cobró fuerza la semana pasada, después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, advirtió con duplicar los aranceles a México si no frena las caravanas migrantes.

“Se están formando enormes caravanas que comienzan su marcha ilegal a través de México. Muchas de las personas que integran estas caravanas son individuos que otros países no quieren —‘¡Envíenlos a Estados Unidos!’, dicen—, ¡pero no serán aceptados!”, manifestó.

“México debe detenerlas, ¡ya!; y si no lo hacen, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente”, añadió.

En respuesta, la presidenta Sheinbaum afirmó el 12 de noviembre que el país siempre busca la manera de que regresen a sus países de origen o, si lo desean, se queden en territorio nacional bajo ciertas condiciones.

Comentó que el Gobierno le informa a la gente que si su objetivo es llegar a Estados Unidos "no lo va a poder lograr porque no hay esa posibilidad".

“Cuando se da la información, la mayoría prefiere regresar a su país”, expresó la mandataria y también dijo que desde que asumió Trump su segundo mandato, ninguna caravana migrante ha llegado a la frontera norte.

SPB