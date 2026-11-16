La Selección Mexicana ya se encuentra en Monterrey para disputar su próximo compromiso frente a Jamaica, encuentro que se llevará a cabo este martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA, donde el conjunto tricolor buscará conseguir un buen resultado ante la afición regiomontana.

La llegada del equipo nacional generó gran expectativa entre los aficionados, quienes se dieron cita en el Aeropuerto Internacional de Monterrey para recibir a los jugadores y mostrarles su apoyo. Entre gritos, fotografías y muestras de entusiasmo, decenas de seguidores esperaron la llegada de sus ídolos con la esperanza de conseguir un autógrafo, tomarse una fotografía o simplemente saludarlos.

La emoción también se trasladó hasta el hotel donde se hospeda la Selección Mexicana, ubicado en las inmediaciones de la zona de San Agustín, en el municipio de San Pedro Garza García. En este lugar, aficionados se reunieron tanto en el interior como en los alrededores del inmueble para esperar el paso de los futbolistas.

Desde familias completas hasta grupos de jóvenes y seguidores del equipo nacional acudieron con playeras, celulares y artículos deportivos para intentar llevarse un recuerdo de la visita de la selección mexicana en tierras regiomontanas.

Entre los futbolistas que más llamaron la atención de los aficionados destacaron Mateo Chávez, Alexis Vega, Jesús Manuel 'Tecatito' Corona y César Montes, quienes fueron de los jugadores más esperados y fotografiados durante el encuentro con sus seguidores.

Mientras tanto, el equipo mexicano continúa con su preparación para el compromiso internacional. Será este lunes cuando el conjunto tricolor realice su último entrenamiento previo al partido, teniendo como escenario el Gigante de Acero, ubicado en el municipio de Guadalupe.

El encuentro entre México y Jamaica está programado para este martes 17 de noviembre a las 8:00 de la noche, en territorio regiomontano, donde se espera la presencia de aficionados que acudirán al inmueble para respaldar a la Selección Nacional.

Con su llegada, el equipo mexicano comienza a sentir el respaldo de la afición regia, que desde su arribo ha demostrado entusiasmo y cercanía con los jugadores. Ahora, la expectativa está puesta en lo que sucederá dentro de la cancha, donde el Tricolor buscará responder a las muestras de apoyo con un gran partido.

Con información de Pedro Piña/ Noticias N+

RR