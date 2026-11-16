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Reportan Incendio en las Inmediaciones del MetLife Stadium en Nueva Jersey

El recinto fue sede de la final del Mundial 2026 de la FIFA y tuvo actividad en la NFL este domingo

Fachada del MetLife Stadium en Nueva JerseyFachada del MetLife Stadium en Nueva Jersey | Foto: Reuters

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