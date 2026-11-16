Reportan Incendio en las Inmediaciones del MetLife Stadium en Nueva Jersey

Este domingo se reportó un incendio en las inmediaciones del MetLife Stadium en la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos. Los primeros reportes señalan que el incidente se dio cerca de la estación de tren adyacente al estadio, lo cual provocó que el humo denso llegara hasta el recinto deportivo.

La voz anunciante del estadio advirtió a las personas que se mantuvieran alejadas del lado este del inmueble, mientras los equipos de emergencia respondían al incendio.

De momento no se tiene información oficial sobre si las llamas alcanzaron la estructura del estadio, el cual albergó la final de la pasasda Copa del Mundo de la FIFA. En ese sentido, cabe señalar que este domingo 15 de noviembre el MetLife Stadium abrió sus puertas para el partido de la NFL entre los Jets de Nueva Jersey y el equipo de los Buffalo Bills.

El sargento Charles Marchan, de la policía estatal de Nueva Jersey, declaró a OutKick que los agentes respondieron a un aviso de humo alrededor de las 17:51 horas fuera del estadio, "junto al aparcamiento". "Al llegar, los agentes observaron llamas visibles", escribió Marchan en un comunicado.

Afortunadamente, personal de los servicios de emergencia de Nueva Jersey, Moonachie y Carlstadt llegó al lugar y extinguió el fuego. Cabe destacar que no se reportaron daños a otras estructuras ni heridos en el lugar y la causa del incendio está bajo investigación.