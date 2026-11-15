¿De Qué Trata 'Inside Gaza', el Documental Premiado en el Festival Cinemania de Montreal?

El ataque del grupo Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 ha dejado una marca también en periodistas, algo que fue reconocido en el Festival de Cine Cinemania de Montreal, donde se premió el documental ‘Inside Gaza’.

Este trabajo sigue a periodistas de la agencia de noticias AFP luego del ataque, que ha dejado a miles de muertos y más de 200 rehenes.

Se trata de un documental con imágenes y testimonios de reporteros y fotoperiodistas donde muestran cómo arriesgan su vida para compartir información, las dificultades que enfrentan en un territorio en guerra, con la preocupación de protegerse a ellos mismos y sus familias.

En un avance del video se puede observar a uno de los periodistas que narra cómo su casa fue destruida durante un ataque y cómo incluso enfrentan dificultades para conseguir comida.

Este es el premio que recibió el documental ‘Inside Gaza’ en el Festival Cinemania

‘Inside Gaza’ recibió el Premio a la Mejor Película Documental en el festival de cine en francés Cinemania de Montreal, uno de los más destacados en América del Norte.

Además, el proyecto de 72 minutos dirigido por Hélène Lam Trong también recibió uno de los dos premios del público.

El documental, proyectado en diferentes eventos internacionales, ha sido reconocido en otros festivales de cine, por lo que no se descarta que pueda competir por una nominación para el Óscar en 2027.

¿Qué pasó entre Israel y Hamás el 7 de octubre de 2023?

El 7 de octubre de 2023 es una fecha marcada en Medio Oriente y a nivel mundial. Ese día, Hamás, junto con otros grupos palestinos, lanzó un ataque sorpresivo hacia el sur de Israel. La ofensiva dejó 1,200 muertos, incluyendo civiles y asistentes de un festival de música, y más de 200 personas que fueron rehenes.

Israel respondió con acciones militares, una violencia que continúa sobre la Franja de Gaza y que se estima ha dejado más de 70,000 muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás.

También con bloqueos en la zona que han afectado el acceso a servicios como electricidad y hasta agua y alimentos.

La agencia AFP ha declarado que en la primavera de 2024 evacuó a todos sus reporteros que trabajaban en el territorio, por lo que, desde entonces, ha contado con periodistas palestinos independientes que siguen en la zona vetada para la prensa internacional.