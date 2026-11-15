Cultura

¿De Qué Trata 'Inside Gaza', el Documental Premiado en el Festival Cinemania de Montreal?

Un documental donde periodistas reflexionan sobre su labor durante una guerra podría avanzar en una carrera por los Premios Óscar.

Proyección-documental-premiado-Inside-GazaEl público en una proyección en Dubái del documental 'Inside Gaza'. Foto: Fdael Senna / AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Descubre 'Inside Gaza', el documental premiado en Cinemania de Montreal que revela el riesgo de periodistas en zonas de guerra.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+