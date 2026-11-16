Miles de Litros de Gas LP, un Dron y 14 Tractocamiones: Esto Hallaron en Cateos en Edomex

Un total de 14 tractocamiones, dos pipas, un dron y miles de litros de gas LP fueron asegurados durante diez cateos realizados por fuerzas federales y autoridades del Estado de México contra una organización presuntamente dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.

Elementos del Gabinete de Seguridad aseguraron tractocamiones, semirremolques, pipas, armas de fuego. Foto: SSPC

Los operativos fueron encabezados por elementos de la Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Guardia Nacional, Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades locales.

Se aseguraron armas de fuego durante la operación para combatir el robo de hidrocarburos. Foto: SSPC

Las intervenciones se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en Atlacomulco, Jiquipilco, Jocotitlán, Calimaya y Naucalpan, donde fueron detenidas cuatro personas. Entre ellas se encuentra Jacobo “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de delincuencia organizada.

Se incautaron armas de fuego durante operativo contra robo de hidrocarburos. Foto: SSPC

Durante las diligencias, las autoridades decomisaron aproximadamente 15 mil 750 litros de gas LP, cuatro armas cortas, 80 cartuchos y ocho cargadores. También aseguraron tres vehículos, 14 tractocamiones, siete cajas secas, dos camiones tipo rabón, ocho semirremolques, cuatro dollys, un tanque estacionario y dos pipas.

Se aseguraron tres vehículos, 14 tractocamiones, siete cajas secas, dos camiones tipo rabón, ocho semirremolques, cuatro dollys, un tanque estacionario y dos pipas. Foto: SSPC

A estos indicios se suman un dron, equipos de cómputo, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, documentación y dinero en efectivo, cuyo análisis podría aportar información a las investigaciones.

Se aseguraron tres vehículos, 14 tractocamiones, siete cajas secas, dos camiones tipo rabón, ocho semirremolques, cuatro dollys, un tanque estacionario y dos pipas. Foto: SSPC

De acuerdo con las autoridades, las acciones derivan de una investigación iniciada en 2025 contra una estructura criminal presuntamente encabezada por Cirio Sergio “N”, alias “Don Checo”, detenido ese mismo año. Sin embargo, sus presuntos colaboradores habrían continuado vinculados con actividades ilícitas relacionadas con los hidrocarburos.

Cuatro personas fueron detenidas durante diez operativos realizados en cinco municipios del Estado de México. Foto: SSPC

Las cuatro personas detenidas y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las indagatorias.

TLS