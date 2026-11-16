Seguridad

Miles de Litros de Gas LP, un Dron y 14 Tractocamiones: Esto Hallaron en Cateos en Edomex

Cuatro personas fueron detenidas durante diez operativos realizados en cinco municipios del Estado de México

Jacobo “N” fue detenido por el delito de delincuencia organizada.

Jacobo “N” fue detenido por el delito de delincuencia organizada. Foto: SSPC

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Se aseguraron tractocamiones, semirremolques, pipas, armas de fuego. Foto: SSPC

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Se aseguraron tractocamiones, semirremolques, pipas, armas de fuego. Foto: SSPC

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Se aseguraron tractocamiones, semirremolques, pipas, armas de fuego. Foto: SSPC

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Se aseguraron tractocamiones, semirremolques, pipas, armas de fuego. Foto: SSPC

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