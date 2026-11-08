Disparos Desatan Fuerte Movilización de Marina y Ejército en Avenida México, Guadalajara

Una movilización de elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano se registró durante la tarde de este domingo en el cruce de las avenidas México y Terranova, en la colonia Circunvalación Vallarta, en Guadalajara.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar se habrían escuchado varias detonaciones de arma de fuego, lo que derivó en el arribo de elementos federales a un restaurante de la zona.

Actualmente, las autoridades realizan una intervención en el establecimiento, así como en dos vehículos: una camioneta y un automóvil compacto.

Además, de acuerdo con la Secretaría de Marina, durante el enfrentamiento se detuvo a Rafael ‘N’, alías el ‘R2’, identificado como líder de ‘Los Rs’.

“Durante la intervención, el personal naval repelió una agresión armada. El detenido y un elemento naval resultaron heridos y reciben atención médica. La situación se encuentra controlada”, informó la Marina.

Además, de acuerdo con la Secretaría de Marina, durante el enfrentamiento se detuvo a Rafael ‘N’, alías el ‘R2’, identificado como líder de ‘Los Rs’.

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“Durante la intervención, el personal naval repelió una agresión armada. El detenido y un elemento naval resultaron heridos y reciben atención médica. La situación se encuentra controlada”, informó la Marina.

La operación se llevó a cabo con trabajos de inteligencia del CNI e información compartida por la DEAHQ.