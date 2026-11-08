Seguridad

Disparos Desatan Fuerte Movilización de Marina y Ejército en Avenida México, Guadalajara

Autoridades se encuentran interviniendo un establecimiento, además de dos unidades; entre ellas un auto compacto

Patrulla de la MarinaEl operativo continúa en la zona. Foto: N+

Destacado

Fuerzas federales se movilizan en Guadalajara tras reportes de disparos. Intervienen un restaurante y dos vehículos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+