Cambio climático

Frente Frío 4 Provoca Lluvias e Inundaciones en Matamoros; Estas son las Colonias Afectadas

Las precipitaciones dejaron alrededor de cuatro pulgadas de agua acumulada

Inundaciones en MatamorosInundaciones en Matamoros. Foto: N+

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Lluvias intensas en Matamoros: 4 pulgadas de agua acumulada afectan vialidades y viviendas.

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