Frente Frío 4 Provoca Lluvias e Inundaciones en Matamoros; Estas son las Colonias Afectadas

Las fuertes lluvias registradas durante este domingo 8 de noviembre provocaron inundaciones en distintos sectores de Matamoros, donde se reportaron acumulaciones de agua en vialidades, afectaciones en viviendas y vehículos varados.

De acuerdo con reportes locales, las precipitaciones dejaron alrededor de cuatro pulgadas de agua acumulada, lo que complicó la circulación en diferentes puntos de la ciudad.

Entre los sectores afectados se encuentran las avenidas Acción Cívica y Canales, Pedro Cárdenas y Diagonal, así como el fraccionamiento Los Sauces.

Ante esta situación, el Gobierno Municipal activó cuadrillas adicionales de la Junta de Aguas y Drenaje para realizar trabajos de desfogue, mientras elementos de Tránsito, Protección Civil y Bomberos mantienen recorridos de atención.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional, informó que para este domingo se pronosticaron lluvias muy fuertes con puntuales intensas en el norte de Tamaulipas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros.

El organismo explicó que estas condiciones están relacionadas con el frente frío número 4, que permanecerá estacionado sobre el Golfo de México e interactuará con un canal de baja presión sobre el oriente del país.

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Asimismo, advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, además de ocasionar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas e incrementos en los niveles de ríos y arroyos.

Ante el pronóstico, las autoridades exhortaron a la población a evitar desplazamientos innecesarios, no intentar cruzar calles inundadas y mantenerse atenta a los avisos oficiales.