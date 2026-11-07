Cambio climático

Marina Retira 72 Mil Toneladas de Sargazo en 2026, Casi 4 Veces Más que en 2025

Con rastrillos, herramientas y maquinaria, las brigadas navales retiran el sargazo que llega a la orilla y se acumula en las playas

Foto: MarinaFoto: Marina

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