Marina Retira 72 Mil Toneladas de Sargazo en 2026, Casi 4 Veces Más que en 2025

La Secretaría de Marina ha recolectado más de 72 mil toneladas de sargazo en playas y aguas del Caribe mexicano durante 2026, una cantidad que casi cuadruplica lo retirado en todo 2025. Las labores se concentran en Quintana Roo, donde las corrientes marinas llevan esta macroalga hasta la costa.

Con rastrillos, herramientas y maquinaria, las brigadas navales retiran el sargazo que llega a la orilla y se acumula en las playas. El trabajo también se realiza en el mar, donde embarcaciones especializadas interceptan la macroalga antes de que alcance la zona de arena.

El 6 de noviembre, el personal naval recolectó 141.46 toneladas en playas de Isla Mujeres, Puerto Morelos, Mahahual y Xcalak, además de otras 40 toneladas en aguas frente a Mahahual.

Con estas jornadas, el acumulado de 2026 llegó a 72 mil 815.20 toneladas: 45 mil 903.48 toneladas retiradas de las playas y 26 mil 911.72 toneladas recolectadas en el mar.

Para anticipar los arribos, Marina utiliza monitoreo satelital y sobrevuelos con drones, herramientas que permiten identificar las zonas donde se aproxima el sargazo y organizar las labores de recolección.

La operación cuenta con un buque sargacero oceánico, 11 embarcaciones costeras y 13 mil 560 metros de barreras de contención instaladas en el mar para interceptar la macroalga. En las playas, los grupos de recolección trabajan de forma manual y con maquinaria, principalmente en los puntos con mayor acumulación y afluencia turística.

Las labores se mantienen ante la proximidad de las vacaciones de diciembre, periodo en el que aumenta la actividad turística en Quintana Roo. El objetivo es atender los nuevos arribos de sargazo y evitar que su acumulación afecte las playas y a las comunidades costeras que dependen del turismo.

La estrategia también cuenta con la participación del Gobierno de Quintana Roo, autoridades municipales, dependencias federales y el sector privado, incluido el hotelero.