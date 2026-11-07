Accidentes

Accidente en Autopista Deja Sin Vida a Dos Funcionarios de Tepeyahualco, Puebla

Gustavo Alejandro Tlaquiz Temaxte y Abigail Moyano Salazar fallecieron tras chocar contra un tráiler sobre la autopista Amozoc-Perote

Choque contra tráiler en Amozoc-Perote deja dos funcionarios sin vida.Accidente en Amozoc-Perote deja dos funcionarios sin vida. Foto: PC Puebla

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Dos funcionarios municipales fallecen tras colisión en la autopista Amozoc-Perote. Gustavo Tlaquiz y Abigail Moyano, recordados por su labor en Tepeyahualco.

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