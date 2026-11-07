Accidente en Autopista Deja Sin Vida a Dos Funcionarios de Tepeyahualco, Puebla

Un fuerte accidente en la Autopista Amozoc-Perote dejó sin vida a Gustavo Alejandro Tlaquiz Temaxte y Abigail Moyano Salazar, ambos funcionarios municipales de Tepeyahualco.

El choque fatal ocurrió la mañana de este 7 de noviembre a la altura del kilómetro 63 cerca del entronque a San Antonio Virreyes, en Cuyoaco.

El choque ocurrió entre un Spark de color verde, en donde iban a bordo el secretario general y la concejal, y un tráiler de la empresa Transportes Roldán.

El Concejo Municipal de Tepeyahualco 2026-2027 lamentó el fallecimiento del secretario general y la concejal, y mencionaron que se unen en oración por su eterno descanso y se unen con la pena que embarga a sus familiares y amigos.

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La Coordinación Estatal de Protección Civil en conjunto con personal de la Guardia Nacional y autoridades municipales el Gobierno de Puebla, atendieron el accidente el cual de manera preliminar se sabe que se causó debido a que el tractocamión impactó al automóvil en el costado izquierdo.

Paramédicos confirmaron que las dos personas que viajaban en el vehículo particular perdieron la vida, las cuales fueron identificadas como Gustavo Alejandro Tlaquiz Temaxte y Abigail Moyano Salazar.

Gustavo Alejandro Tlaquiz Temaxte fungía como Secretario General del Concejo Municipal, mientras que Abigail Moyano Salazar era Concejal de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Juventud, ambos del municipio de Tepeyahualco.

Los servicios de emergencias realizaron las maniobras de extracción de los cuerpos y las diligencias correspondientes en coordinación con las autoridades ministeriales y el Servicio Médico Forense.

Además, pidieron a la comunidad en general, respeto y empatía por esta irreparable pérdida que hoy enluta al municipio poblano.

Cabe destacar que aún se desconocen las causas oficiales del accidente, sin embargo, de manera preliminar se sabe que la neblina habría sido un factor importante.

Con información de N+

MCS