Accidentes

Fotos: Carambola en la Avenida Juárez de Puebla Moviliza a Cuerpos de Rescate

Tres vehículos se vieron involucrados en un accidente a la altura de la glorieta ubicada en la intersección con la 25 Sur, hubo daños materiales

Choque múltiple en la Avenida Juárez de la ciudad de Puebla.Accidente en la Avenida Juárez de la ciudad de Puebla. Foto: Escuadrón de Rescate Voluntario SERIE 22

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Tres vehículos con daños materiales y un conato de incendio fue el resultado de un choque múltiple en la rotonda de la Avenida Juárez de Puebla.

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