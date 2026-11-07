Fotos: Carambola en la Avenida Juárez de Puebla Moviliza a Cuerpos de Rescate

Un fuerte accidente múltiple movilizó a cuerpos de emergencias a la Avenida Juárez a la altura de la glorieta de la 25 Sur en la ciudad de Puebla.

Al menos tres vehículos se vieron involucrados en la carambola que dejó severos daños materiales incluyendo la infraestructura que resguarda al monumento a Benito Juárez.

Derivado al impacto, se prendieron ligeras llamas en el área por lo que testigos dieron aviso al número de emergencias y trataron de auxiliar a los involucrados.

voluntarios del Escuadrón de Rescate Voluntario SERIE 22 valoraron a las personas afectadas por este accidente y realizaron labores para mitigar un conato de incendio.

Choque múltiple deja severos daños materiales en la ciudad de Puebla. Foto: Escuadrón de Rescate Voluntario SERIE 22

Afortunadamente no se reportaron lesionados de gravedad, únicamente un masculino resultó policontundido por lo que no requirió traslado a un hospital.

De manera simultanea, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron el abanderamiento de la zona por lo que el paso vehicular se vio afectado sobre la Avenida Juárez a la altura de la 25, del lado del VIPS.

Cuerpos de emergencias atienden accidente en la Av. Juárez de Puebla. Foto: Escuadrón de Rescate Voluntario SERIE 22

Hasta el momento se desconocen las causas de esta aparatosa carambola, sin embargo, peritos y asegurados arribaron a la rotonda para llevar acabo las indagatorias correspondientes y fincar responsabilidades.

Finalmente, se requirió el apoyo para retirar las unidades siniestradas -entre ellas un vehículo de lujo- para poder liberar la vialidad en su totalidad.

Carambola deja vehículos dañados sobre la Av. Juárez de Puebla. Foto: Escuadrón de Rescate Voluntario SERIE 22

La madrugada de este 7 de noviembre, el Escuadrón de Rescate Voluntario SERIE 22 también atendió otro fuerte accidente registrados sobre el Boulevard Norte y la 4 Poniente en la capital poblana.

Un vehículo particular se impactó contra un objeto fijo cuando circulaba sobre la rotonda, lo que provocó daños severos en la parte frontal de la unidad.

Dos personas fueron valoradas en el sitio, sin embargo, no requirieron de un traslado al hospital.

Los elementos de emergencias llevaron acabo las acciones de mitigación de riesgo y posteriormente se retiró el automóvil con apoyo de una grúa.

Con información de N+

MCS