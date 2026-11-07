Neblina Afecta Operaciones en el AICM: Cómo Revisar si Hay Retrasos o Cancelaciones

La presencia de neblina en la Ciudad de México afectó las operaciones de algunos vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), durante la mañana de este sábado 7 de noviembre de 2026.

A través de sus redes sociales, Volaris informó que las condiciones de niebla en el aeropuerto capitalino ocasionaron afectaciones en algunos vuelos de su red y pidió a los pasajeros revisar el estatus de sus viajes en su página oficial.

Por su parte, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México reportó presencia de neblina sobre Circuito Interior, desde Calzada General Ignacio Zaragoza hasta Oceanía, por lo que llamó a los automovilistas a tomar precauciones.

¿Cómo revisar si mi vuelo en el AICM está retrasado o cancelado?

Los pasajeros pueden consultar el estatus de sus vuelos desde el portal oficial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Ingresar a la página https://www.aicm.com.mx/pasajeros/vuelos. Seleccionar si desean consultar un vuelo de salida o llegada. Introducir el número de vuelo. Elegir la aerolínea correspondiente y proporcionar los datos de origen o destino que solicite el sistema. Dar clic en buscar para consultar la información del viaje.

La plataforma muestra datos como el horario, destino, terminal, sala y estatus de la operación. Entre los estados que pueden aparecer están a tiempo, retrasado, cancelado o cerrado.

Otra opción es consultar directamente la página o las redes sociales oficiales de la aerolínea, donde se publican avisos sobre cambios en los itinerarios y afectaciones en los vuelos.

¿Qué hacer si mi vuelo presenta retrasos por la neblina?

Si tienes un viaje programado desde el AICM, es importante revisar el estatus de tu vuelo antes de salir de casa y mantenerte atento a las notificaciones de la aerolínea.

En caso de que se registre algún cambio, puedes comunicarte con la compañía para conocer las alternativas disponibles y las condiciones de atención para los pasajeros afectados.

La presencia de neblina puede reducir la visibilidad y afectar las condiciones para las operaciones aéreas, por lo que los horarios de salida y llegada pueden presentar modificaciones.

APG