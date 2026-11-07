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Neblina Afecta Operaciones en el AICM: Cómo Revisar si Hay Retrasos o Cancelaciones

Las condiciones meteorológicas provocaron afectaciones en algunos vuelos, aerolíneas piden a sus pasajeros consultar el estatus de sus viajes antes de trasladarse al aeropuerto

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