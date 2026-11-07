Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 7 de Noviembre 2026

Consulta cuáles son las carreteras de México que registran bloqueos, cierres parciales, accidentes, tránsito lento y carga vehicular este sábado 7 de noviembre de 2026, además de las movilizaciones programadas para hoy.

Los reportes de la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe) advierten sobre distintas afectaciones derivadas de accidentes y otros incidentes viales, que pueden ocasionar demoras y complicaciones en los traslados. A estas condiciones se suman las movilizaciones previstas durante la jornada.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan anticipar los viajes, conducir con precaución y revisar el estado de las vías antes de salir, con el fin de prevenir contratiempos en el camino.

Los automovilistas pueden mantenerse informados sobre los incidentes, cierres y condiciones del tránsito mediante las cuentas oficiales de la Guardia Nacional (@GN_Carreteras) y Capufe (@CAPUFE) en X.

A continuación, te presentamos los tramos carreteros que reportan incidentes y afectaciones a la circulación.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

09:02 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Puebla, km 92, dirección Puebla. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central y volcadura).

08:46 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 79, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular.

08:42 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, km 62. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

07:50 horas. En Estado de México se registra cierre de circulación por accidente cerca del Km 066+800 de la carretera Toluca-Palmillas, a la altura de la localidad Las Tarias, Estado de México.

07:49 horas. En Zacatecas se registra cierre de circulación por accidente cerca del Km 183+000, de la carretera Zacatecas - Saltillo a la altura del Municipio Mazapil, Zacatecas.

07:35 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista La Pera - Cuautla, km 8, dirección La Pera. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

07:05 horas. Accidente sobre la vía Morelos, con dirección a Indios Verdes, pasando la Y. Toma precauciones y sal con anticipación.

07:00 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Carretera México-Querétaro, km 71, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

06:41 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Pera - Cuautla, km 8, dirección La Pera. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución.

06:40 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 129, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de automóvil). Maneja con precaución.

06:14 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista La Carbonera - Puerto México, km 231. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (choque de tracto camión contra las barreras metálicas).

Por seguridad de las personas usuarias, las Plazas de Cobro Los Chorros y Huachichil permanecerán cerradas en dirección La Carbonera.

05:26 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 260, dirección Cuernavaca. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

05:00 horas. Circulación cerrada dirección T-1 Tultepec por atención de incidente a la altura del km 18+900, municipio de Tultepec, en dirección AIFA. Servicios de emergencia laborando en el lugar. Maneje con precaución.