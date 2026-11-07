Movilidad

Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 7 de Noviembre 2026

Las autoridades recomiendan anticipar los viajes, conducir con precaución y revisar el estado de las vías antes de salir

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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