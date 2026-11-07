Infonavit para Adultos de 65 Años y Más 2026: ¿Cómo Accedo a un Crédito de 2 Millones de Pesos?

Comprar una casa propia no tiene que ser una posibilidad exclusiva de los trabajadores jóvenes. Los adultos mayores de 65 años también pueden acceder a un financiamiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), siempre que cumplan con las condiciones establecidas para solicitar un crédito hipotecario.

Con este programa pueden obtener recursos para adquirir una vivienda, incluso por un monto superior a los 2 millones de pesos.

De acuerdo con la información del Instituto, el monto máximo que puede prestar es de 2 millones 935 mil 2.35 pesos, aunque la cantidad autorizada dependerá de la capacidad de pago de cada trabajador. Para conocer cuánto dinero puede recibir, es necesario ingresar a Mi Cuenta Infonavit y consultar la sección de precalificación y puntos.

¿Qué edad máxima se permite para solicitar un crédito Infonavit?

Uno de los aspectos que deben considerar los adultos mayores es que la suma de su edad y el plazo del financiamiento no puede superar los 70 años para los hombres y los 75 años para las mujeres. El crédito puede contratarse por un periodo de uno hasta 30 años, por lo que las personas de 65 años o más deben elegir un plazo que respete estos límites.

El financiamiento tiene una tasa de interés fija durante toda su vigencia, que va del 3.69% al 10.45%, de acuerdo con el nivel salarial. Además, puede solicitarse sin importar cuánto gane el trabajador.

¿Cuáles son los requisitos para solicitarlo?

Para acceder al crédito, el Infonavit establece las siguientes condiciones:

Ser derechohabiente y tener una relación laboral vigente.

Estar registrado en una Afore y contar con los datos biométricos actualizados.

Autorizar la consulta al Buró de Crédito.

No tener un crédito vigente con el Instituto.

También existe la posibilidad de solicitar el financiamiento en conjunto con el cónyuge, un familiar o un corresidente, para obtener un monto mayor. El cónyuge puede cotizar al Infonavit o al Fovissste.

Para conocer el monto disponible y comenzar el trámite, los interesados deben ingresar a Mi Cuenta Infonavit.