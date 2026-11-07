Nuevo Apoyo para Hombres y Mujeres en CDMX: Requisitos y Dónde Consultar Convocatoria 2026

Hombres y mujeres de 18 años de edad y más van a poder hacer su registro al nuevo apoyo de la Ciudad de México (CDMX), por eso acá te decimos de qué trata el programa social, los requisitos y dónde consultar la convocatoria de inscripción en 2026.

El apoyo para mujeres y hombres llega justo mientras se lleva a cabo el calendario de pagos de la Pensión Bienestar de noviembre 2026, por eso en una nota ya te dijimos en qué bancos puedes retirar el dinero de tu tarjeta y cuándo se van a suspender los depósitos este mes, pues varios adultos mayores van a tener que esperar más tiempo para cobrar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Adulto Mayor Se Desvanece y Muere en Zona de Cajeros de Banco en CDMX

¿Cuál es el nuevo apoyo para mujeres y hombres en CDMX?

El nuevo programa que está por abrir registro es Pa' Que Llegues AO 2026 y está enfocado en personas que viven en la alcaldía Álvaro Obregón, en CDMX. El objetivo es apoyar a la economía familiar a través de un depósito económico que ayude a solventar los gastos en el transporte público.

Por ahora se desconoce el monto oficial que darán de pago a los beneficiarios de este nuevo programa, pero se especula que cada persona va a recibir alrededor de mil pesos. De cualquier forma, todo vendrá bien estipulado en la convocatoria de inscripción.

Requisitos del apoyo para mujeres y hombres en CDMX 2026

Será hasta que salga la convocatoria cuando los interesados puedan saber con exactitud todos los requisitos que deben cumplir y los documentos que necesitan para inscribirse, pero por cualquier cosa deben contar con los siguientes papeles a la mano, en original, copia y formato digital (JPG, PNG y PDF):

Identificación oficial, de preferencia el INE que demuestre que vives en la alcaldía Álvaro Obregón. Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses y con la dirección en Álvaro Obregón. CURP del o la solicitante. Llenar el Formato de Solicitud. Los demás que determinen.

¿Dónde consultar la convocatoria del nuevo apoyo para mujeres y hombres CDMX 2026?

De acuerdo con información de personal de la Dirección General de Desarrollo Social, la convocatoria de registro a Pa' Que Llegues AO va a ser publicada en la página oficial de la alcaldía: https://aao.cdmx.gob.mx.

Por ahora se desconoce la fecha en que va a salir la convocatoria del apoyo en CDMX, pero es un hecho que el registro se va a realizar durante los días que quedan en este 2026.

AO