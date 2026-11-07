Programas sociales

Nuevo Apoyo para Hombres y Mujeres en CDMX: Requisitos y Dónde Consultar Convocatoria 2026

Los capitalinos van a poder acceder a un nuevo programa social antes de que termine el 2026, que ayude a solventar sus gastos diarios

Nuevo apoyo para hombres y mujeres en CDMX requisitos y dónde consultar convocatoria Pa' Que Llegues AO 2026Hombres y mujeres durante la entrega de un apoyo en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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