Nuevo Apoyo para Hombres y Mujeres en CDMX: Requisitos y Dónde Consultar Convocatoria 2026
Los capitalinos van a poder acceder a un nuevo programa social antes de que termine el 2026, que ayude a solventar sus gastos diarios
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Los capitalinos van a poder acceder a un nuevo programa social antes de que termine el 2026, que ayude a solventar sus gastos diarios
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Hombres y mujeres de 18 años de edad y más van a poder hacer su registro al nuevo apoyo de la Ciudad de México (CDMX), por eso acá te decimos de qué trata el programa social, los requisitos y dónde consultar la convocatoria de inscripción en 2026.
El apoyo para mujeres y hombres llega justo mientras se lleva a cabo el calendario de pagos de la Pensión Bienestar de noviembre 2026, por eso en una nota ya te dijimos en qué bancos puedes retirar el dinero de tu tarjeta y cuándo se van a suspender los depósitos este mes, pues varios adultos mayores van a tener que esperar más tiempo para cobrar.
El nuevo programa que está por abrir registro es Pa' Que Llegues AO 2026 y está enfocado en personas que viven en la alcaldía Álvaro Obregón, en CDMX. El objetivo es apoyar a la economía familiar a través de un depósito económico que ayude a solventar los gastos en el transporte público.
Por ahora se desconoce el monto oficial que darán de pago a los beneficiarios de este nuevo programa, pero se especula que cada persona va a recibir alrededor de mil pesos. De cualquier forma, todo vendrá bien estipulado en la convocatoria de inscripción.
Será hasta que salga la convocatoria cuando los interesados puedan saber con exactitud todos los requisitos que deben cumplir y los documentos que necesitan para inscribirse, pero por cualquier cosa deben contar con los siguientes papeles a la mano, en original, copia y formato digital (JPG, PNG y PDF):
Identificación oficial, de preferencia el INE que demuestre que vives en la alcaldía Álvaro Obregón.
Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses y con la dirección en Álvaro Obregón.
CURP del o la solicitante.
Llenar el Formato de Solicitud.
Los demás que determinen.
De acuerdo con información de personal de la Dirección General de Desarrollo Social, la convocatoria de registro a Pa' Que Llegues AO va a ser publicada en la página oficial de la alcaldía: https://aao.cdmx.gob.mx.
Por ahora se desconoce la fecha en que va a salir la convocatoria del apoyo en CDMX, pero es un hecho que el registro se va a realizar durante los días que quedan en este 2026.
AO