¿Mañana Cae Último Pago de Pensión? Bancos Donde Puedes Retirar Dinero de la Tarjeta Bienestar

Ya fue publicado el calendario de pagos de la pensión adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras y personas con discapacidad, por eso acá te decimos en qué bancos se puede retirar el dinero de la Tarjeta de Bienestar y cómo hacer la consulta de saldo en el Banco del Bienestar durante el mes de noviembre 2026, pues se trata del último depósito del año.

Fue la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, la encargada de dar a conocer el calendario con las fechas de pago Bienestar noviembre 2026, por eso en una nota ya te dijimos quiénes cobran primero el apoyo de 6,400 o 3,100 pesos y los adultos mayores que van a recibir un doble depósito y con aguinaldo incluido este mes.

¿En qué bancos puedo retirar de mi Tarjeta Bienestar?

La duda persiste constantemente, por eso los beneficiarios de la Pensión del Bienestar deben saber que durante noviembre 2026 pueden sacar dinero de la Tarjeta Bienestar en cualquier banco establecido en México, solo que la mayoría de instituciones cobran una comisión por hacer uso de sus cajeros automáticos, ya sea para obtener el efectivo o para checar su saldo.

Solo en el Banco Bienestar las personas que tengan su tarjeta gracias a algún programa social pueden consultar su saldo y retirar dinero las veces que quieran, sin tener que pagar comisión. Aún así, la lista de instituciones bancarias disponibles para realizar movimientos con cobro extra es la siguiente:

Afirme.

Banamex.

Banco del Bajío.

Banorte.

BBVA.

HSBC.

Inbursa.

Banco Azteca.

Santander.

Scotiabank.

BanCoppel.

Banjército.

¿Cómo consultar saldo de la Tarjeta Bienestar 2026?

Para que no tengas que salir de casa a un cajero del Banco del Bienestar, existen otras dos formas de checar el saldo de tu Tarjeta de Bienestar, para que revises si ya cayó tu pago de la pensión en el mes de noviembre 2026. Las opciones disponibles son las siguientes:

Consulta tu saldo en el teléfono del Bienestar

Llama al número 800-900-2000 y espera el tono de la llamada Pulsa el número 1 (Opción para consultar saldo) Ingresa los 16 números de tu tarjeta Bienestar Digita tu año de nacimiento El sistema te comunicará el saldo actual de tu tarjeta.

Checa tu saldo en la app del Bienestar

Descarga la aplicación del Banco del Bienestar. Acepta los "términos y condiciones". Escribe tu número de celular, los 16 números de tu tarjeta y tu NIP del cajero. Genera una contraseña. Inicia sesión checa tu saldo las veces que quieras y sin costo.

¿Cuándo pagan la Pensión Bienestar adultos mayores?

El último pago de la Pensión Bienestar va a ser depositado del 3 al 27 de noviembre 2026, según el calendario de pagos. Durante estos días, los beneficiarios van a poder acudir a retirar dinero de su tarjeta en el Banco del Bienestar que les quede más cerca. Te recordamos que para este año, el monto que debe dar cada apoyo es el siguiente:

Pensión Adultos Mayores 65 años y más: 6,400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años: 3,100 pesos

Pensión Bienestar de Discapacidad: 3,300 pesos

Apoyo a Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

AO