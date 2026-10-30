Calendario de Pensión Bienestar Noviembre 2026: ¿A Quiénes Les Pagan Primero y Reciben Más?
Consulta si estás en la lista de apellidos de beneficiarios que recibirán primero la Pensión Bienestar en noviembre 2026
Consulta si estás en la lista de apellidos de beneficiarios que recibirán primero la Pensión Bienestar en noviembre 2026
El calendario de pagos de la Pensión Bienestar de noviembre y diciembre 2026 ya fue anunciado, sin embargo los depósitos aún no han iniciado, y acá te decimos quiénes cobran primero y qué beneficiarios recibirán más de apoyo económico en la última dispersión del año.
A inicios de la última semana de octubre, la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, presentó las fechas de pago oficiales para los millones de afiliados de los distintos programas sociales.
Los apoyos del Bienestar realizarán los depósitos de forma simultánea a los beneficiarios de sus cuatro programas, para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras, los cuales se efectuarán conforme lo indica el calendario de pagos de noviembre y diciembre 2026, el cual avanza en orden alfabético.
De esta manera, los primeros beneficiarios en cobrar son aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra A, posteriormente se paga a todos los apellidos con B y luego a los que inician con la C. Así va el orden:
Lunes 3 de noviembre: Personas con apellido paterno que inicia con la letra "A"
Martes 4 de noviembre: Beneficiarios cuyo apellido paterno inicie con la letra "B".
Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre: Adultos mayores, discapacitados y madres trabajadoras que su primer apellido empiece con la letra "C".
Los pagos del Bienestar iniciarán desde el lunes 3 de noviembre y terminarán hasta el día 27 del mismo mes, de acuerdo con el calendario presentado por Leticia Ramírez Amaya. Así quedaron las fechas:
Letra A: Martes 3 de noviembre 2026.
Letra B: Miércoles 4 de noviembre 2026.
Letra C: Jueves 5 y viernes 6 de noviembre 2026.
Letra D, E, F: Lunes 9 de noviembre 2026.
Letra G: Martes 10 y miércoles 11 de noviembre 2026.
Letra H, I, J y K: Jueves 12 de noviembre 2026.
Letra L: Viernes 13 de noviembre 2026.
Letra M: Martes 17 y Miércoles 18 de noviembre 2026.
Letra N, Ñ, O: Jueves 19 de noviembre 2026.
Letra P, Q: Viernes 20 de noviembre 2026.
Letra R: Lunes 23 y martes 24 de noviembre 2026.
Letra S: Miércoles 25 de noviembre 2026.
Letra T, U, V: Jueves 26 de noviembre 2026.
Letras W, X, Y, Z: Viernes 27 de noviembre 2026.
Los apellidos que tendrán la posibilidad de cobrar primero el apoyo del bimestre de noviembre-diciembre son aquellos que inician con las letras que van de la A a la C, por lo que si tu apellido aparece en los siguientes listados debes prepararte para recibir tu dinero en tu tarjeta del Bienestar:
Día 1 de pago: 3 de noviembre
Aguilar
Aguilera
Álvarez
Aguinaga
Ayala
Acevedo
Andrade
Arellano
Amador
Alarcón
Armenta
Arreola
Avalos
Alonso
Arias
Armendariz
Abarca
Aguayo
Día 2 de pago: 4 de noviembre
Barrera
Bautista
Barajas
Becerra
Benítez
Bernal
Barrón
Barrios
Blanco
Balderas
Bustos
Briones
Baez
Baltazar
Becerril
Barragán
Benavidez
Barbosa
Día 3 y 4 de pago: 5 y 6 de noviembre
Cabrera
Camacho
Carrillo
Castro
Castillo
Cruz
Córdova
Colmenares
Chávez
Cabrera
Corona
Calderón
Campos
Cano
Cortez
Cortes
Cisneros
Castellanos
El programa dirigido para adultos mayores de 65 años es el que otorga más apoyo económico a los beneficiarios, pues deposita 6,400 pesos a cada persona de la tercera edad. El que le sigue es el de discapacidad con 3,300 pesos al bimestre.
Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años cobran 3,100 pesos. Y por último, las madres solteras y trabajadoras obtienen la cantidad de 1,650 pesos por niño o niña.
Este es el sexto y último pago de la Pensión Bienestar en 2026, por lo que los beneficiarios de los cuatro programas sociales deberán esperar hasta enero de 2027 para volver a recibir un depósito de los apoyos, los cuales podrían aumentar ligeramente de monto, sin embargo esto aún no está confirmado.
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