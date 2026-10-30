Calendario de Pensión Bienestar Noviembre 2026: ¿A Quiénes Les Pagan Primero y Reciben Más?

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar de noviembre y diciembre 2026 ya fue anunciado, sin embargo los depósitos aún no han iniciado, y acá te decimos quiénes cobran primero y qué beneficiarios recibirán más de apoyo económico en la última dispersión del año.

A inicios de la última semana de octubre, la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, presentó las fechas de pago oficiales para los millones de afiliados de los distintos programas sociales.

¿Quiénes cobran primero la Pensión Bienestar de noviembre 2026?

Los apoyos del Bienestar realizarán los depósitos de forma simultánea a los beneficiarios de sus cuatro programas, para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras, los cuales se efectuarán conforme lo indica el calendario de pagos de noviembre y diciembre 2026, el cual avanza en orden alfabético.

De esta manera, los primeros beneficiarios en cobrar son aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra A, posteriormente se paga a todos los apellidos con B y luego a los que inician con la C. Así va el orden:

Lunes 3 de noviembre: Personas con apellido paterno que inicia con la letra "A"

Martes 4 de noviembre: Beneficiarios cuyo apellido paterno inicie con la letra "B".

Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre: Adultos mayores, discapacitados y madres trabajadoras que su primer apellido empiece con la letra "C".

Los pagos del Bienestar iniciarán desde el lunes 3 de noviembre y terminarán hasta el día 27 del mismo mes, de acuerdo con el calendario presentado por Leticia Ramírez Amaya. Así quedaron las fechas:

Letra A: Martes 3 de noviembre 2026.

Letra B: Miércoles 4 de noviembre 2026.

Letra C: Jueves 5 y viernes 6 de noviembre 2026.

Letra D, E, F: Lunes 9 de noviembre 2026.

Letra G: Martes 10 y miércoles 11 de noviembre 2026.

Letra H, I, J y K: Jueves 12 de noviembre 2026.

Letra L: Viernes 13 de noviembre 2026.

Letra M: Martes 17 y Miércoles 18 de noviembre 2026.

Letra N, Ñ, O: Jueves 19 de noviembre 2026.

Letra P, Q: Viernes 20 de noviembre 2026.

Letra R: Lunes 23 y martes 24 de noviembre 2026.

Letra S: Miércoles 25 de noviembre 2026.

Letra T, U, V: Jueves 26 de noviembre 2026.

Letras W, X, Y, Z: Viernes 27 de noviembre 2026.

Lista de apellidos cobran primero la Pensión Bienestar noviembre 2026

Los apellidos que tendrán la posibilidad de cobrar primero el apoyo del bimestre de noviembre-diciembre son aquellos que inician con las letras que van de la A a la C, por lo que si tu apellido aparece en los siguientes listados debes prepararte para recibir tu dinero en tu tarjeta del Bienestar:

Día 1 de pago: 3 de noviembre

Aguilar

Aguilera

Álvarez

Aguinaga

Ayala

Acevedo

Andrade

Arellano

Amador

Alarcón

Armenta

Arreola

Avalos

Alonso

Arias

Armendariz

Abarca

Aguayo



Día 2 de pago: 4 de noviembre

Barrera

Bautista

Barajas

Becerra

Benítez

Bernal

Barrón

Barrios

Blanco

Balderas

Bustos

Briones

Baez

Baltazar

Becerril

Barragán

Benavidez

Barbosa



Día 3 y 4 de pago: 5 y 6 de noviembre

Cabrera

Camacho

Carrillo

Castro

Castillo

Cruz

Córdova

Colmenares

Chávez

Cabrera

Corona

Calderón

Campos

Cano

Cortez

Cortes

Cisneros

Castellanos



¿Quiénes cobran más de Pensión Bienestar en noviembre 2026?

El programa dirigido para adultos mayores de 65 años es el que otorga más apoyo económico a los beneficiarios, pues deposita 6,400 pesos a cada persona de la tercera edad. El que le sigue es el de discapacidad con 3,300 pesos al bimestre.

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años cobran 3,100 pesos. Y por último, las madres solteras y trabajadoras obtienen la cantidad de 1,650 pesos por niño o niña.

Este es el sexto y último pago de la Pensión Bienestar en 2026, por lo que los beneficiarios de los cuatro programas sociales deberán esperar hasta enero de 2027 para volver a recibir un depósito de los apoyos, los cuales podrían aumentar ligeramente de monto, sin embargo esto aún no está confirmado.

PPP