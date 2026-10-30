Clima en Nuevo León: Van a Disminuir las Probabilidades de Lluvia

Temperaturas de 19˚C a 21˚C se presentan esta mañana en Monterrey y su zona metropolitana y permanece el pavimento mojado, muestra de que la precipitación ha estado presente durante la madrugada.

Al amanecer el cielo se encuentra muy nublado y la calidad del aire es Buena en todas las estaciones de monitoreo. Para el resto del día se espera que el cielo cambie a medio nublado y la temperatura incremente hasta 25ºC a 27˚C, disminuyendo mucho las probabilidades de lluvia a partir de hoy.

Un cambio en el patrón atmosférico detendrá el ingreso de la humedad adicional del Golfo de México que estuvo presente durante los días anteriores permitirá que las temperaturas vayan ganando terreno para incrementar hacia los 30˚C para el lunes y martes, ya con cielo soleado y con mínimas probabilidades de lluvia para la siguiente semana.

Para el sábado y domingo se esperan condiciones de cielo medio nublado con máximas de 27˚C a 29˚C y cerca del 20% de probabilidad de alguna precipitación muy aislada o ligera y para el lunes en adelante se anticipan días de cielo soleado con máximas cercanas a los 30˚C.

El domingo estará entrando por el norte de Baja California un nuevo sistema Frontal que recorrerá el norte del país llegando a Nuevo León para el martes con un muy ligero cambio de temperaturas, con mínimas al orden de 17˚C y máximas de 27˚C para el miércoles y menores posibilidades de lluvia.

“Vance” se disipó durante la noche del jueves y sus remanentes seguirán provocando algunas lluvias sobre Sinaloa, Durango, Chihuahua y el norte de Coahuila durante la jornada.

Con información de Mauro Morales | N+

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