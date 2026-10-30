Accidentes

Tráiler Derrapa y Se Lleva Señalamiento tras Perder el Control en San Pedro, NL

Autoridades exhortaron a los automovilistas a manejar con precaución y reducir la velocidad

Tráiler derrapa y termina derribando señalamiento bandera en San PedroTráiler derrapa y tumba señalamiento.Foto: N+

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El conductor resultó con golpes leves y el accidente provocó cierres y afectaciones viales

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