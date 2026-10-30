Tráiler Derrapa y Se Lleva Señalamiento tras Perder el Control en San Pedro, NL

Un tráiler protagonizó un aparatoso accidente durante la madrugada de este viernes sobre el bulevar Díaz Ordaz, en el municipio de San Pedro Garza García, luego de que presuntamente el exceso de velocidad y el pavimento resbaladizo por las lluvias provocaran que el conductor perdiera el control de la pesada unidad.

El percance ocurrió en la circulación de San Pedro hacia Monterrey, aproximadamente a 100 metros de llegar al cruce con la avenida Corregidora, todavía dentro del territorio sampetrino.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador del tráiler derrapó y terminó impactándose contra la banqueta, donde derribó y arrastró parte de un señalamiento vial tipo bandera por una distancia aproximada de entre 60 y 80 metros. Posteriormente, la unidad pesada terminó chocando contra un puente vehicular.

Tras el accidente, el conductor resultó con algunos golpes y lesiones menores que, de acuerdo con la información proporcionada en el lugar, no ponían en riesgo su vida.

El incidente ocasionó importantes afectaciones viales, por lo que las autoridades realizaron el cierre de los carriles laterales en la circulación de poniente a oriente. Mientras tanto, en la parte superior del puente vehicular se mantuvieron habilitados únicamente dos de los tres carriles disponibles, debido a las maniobras y movilización de los cuerpos de emergencia.

Personal correspondiente trabajó en el retiro de la unidad de carga, mientras se advertía que las labores podrían prolongarse entre 30 y 40 minutos adicionales.

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El accidente se registró en medio de una jornada complicada para los automovilistas, debido a las condiciones del pavimento mojado por las lluvias recientes. Durante las primeras horas también se reportaron otros percances viales en distintos puntos de la zona metropolitana.

Entre ellos se informó sobre choques en la carretera a Saltillo, a la altura del kilómetro 50, en dirección hacia Coahuila, donde una pipa tuvo que ser retirada con apoyo de una grúa. También se reportaron incidentes en el libramiento, a la altura de Las Pedreras, y cerca de la carretera a Laredo.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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