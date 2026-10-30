Choca Autobús de Pasajeros contra Automóvil en la Autopista Puebla-Orizaba

Un fuerte accidente vial provocó congestionamiento vial en la autopista Puebla-Orizaba a la altura de la caseta de Amozoc en Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad que transportaba maestros se impactó por alcance contra un automóvil compacto, por lo que los pasajeros tuvieron que transbordar.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, únicamente daños materiales en ambas unidades. El conductor particular disminuyó la velocidad y el operador del autobús no frenó a tiempo.

En la misma zona se reportó otro accidente con volcadura durante la madrugada, a la altura del kilómetro 158+400, en el tramo Puebla-Córdoba.

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Se recomienda circular con precaución y atender las indicaciones viales.

Con información de N+

JAPR