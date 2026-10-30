Accidentes

Choca Autobús de Pasajeros contra Automóvil en la Autopista Puebla-Orizaba

Reportan cierre parcial por el accidente vial a la altura de la caseta de Amozoc en Puebla

Daños materiales dejó el choque por alcance a la altura de Amozoc.Daños materiales dejó el choque por alcance a la altura de Amozoc. Foto: Capufe

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Congestionamiento en la autopista Puebla-Orizaba tras choque de autobús contra auto en Amozoc.

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