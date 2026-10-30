Muere Motociclista tras Accidente en el Periférico Ecológico de Puebla

Un motociclista de aproximadamente 35 años de edad perdió la vida tras sufrir un grave accidente cuando circulaba sobre el Periférico eEológico a la altura de la 14 Sur, en la zona metropolitana de Puebla.

El incidente ocurrió minutos después de las siete de la mañana de este 30 de octubre frente al Infonavit San Jorge.

Automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los números de emergencia al observar restos de la unidad dispersos sobre el asfalto y al conductor inconsciente.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales a consecuencia del politraumatismo.

Como dato relevante, el fallecido aún sostenía parte del manubrio en la mano izquierda al momento de ser localizado.

Elementos de la Policía Estatal de Caminos y personal del Ministerio Público resguardaron el área para el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones.

Su identidad todavía no ha sido revelada por lo que se desconoce si sus familiares ya fueron notificados de esta lamentable noticia.

Este hecho ocurre a solo dos días después de conmemorar a las personas que murieron accidentadas durante esta temporada de Día de Muertos; cabe destacar que en Puebla, dos personas mueren al día por accidentes de tránsito, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado.

De enero a septiembre de 2026 se contabilizaron 599 fallecimientos, número que se mantiene en promedio con los años anteriores, tan solo en 2025 se contabilizaron 640 víctimas, apenas 41 más que el registro de este año, lo que se tradujo en una reducción de 6.4%.

Cabe destacar que en 2025, se registraron 35 muertes de motociclistas en accidentes viales en la capital poblana, la cifra más alta de la última década.

Con información de Ana Celia Lara

MCS