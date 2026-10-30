Accidentes

Muere Motociclista tras Accidente en el Periférico Ecológico de Puebla

El hombre de aproximadamente 35 años derrapó a la altura de la 14 Sur cerca del Infonavit San Jorge de la zona metropolitana de la capital poblana

Motociclista fallece en accidente sobre el Periférico Ecológico de Puebla.Motociclista muere en accidente sobre el Periférico Ecológico de Puebla. Foto: N+

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Un motociclista de 35 años muere tras derrapar en el Periférico Ecológico. El accidente ocurrió cerca del Infonavit San Jorge.

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