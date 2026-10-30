Accidentes

¿Qué Pasó en la México-Querétaro Hoy? Accidente e Incendio Dejan Un Muerto y Varios Heridos

De acuerdo con Caminos y Puentes a la altura del kilómetro 81 ya se restableció la circulación, pero con una reducción de carriles lo que generó caos vial

Choque Múltiple en la México-Querétaro 30102026Choque Múltiple en la México-Querétaro hoy. Foto: N+

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