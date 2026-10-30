¿Qué Pasó en la México-Querétaro Hoy? Accidente e Incendio Dejan Un Muerto y Varios Heridos

Un choque múltiple en la México-Querétaro, ocurrido la mañana de este viernes, dejó a una persona sin vida y siete más lesionadas, luego de una carambola que provocó el incendio del automóvil en donde viajaba la víctima mortal.

La Procuraduría del Estado de Hidalgo confirmó que, luego del choque por alcance en el que estuvieron involucrados tres tractocamiones y automóviles particulares, siete personas han sido trasladadas a distintos hospitales, mientras una víctima murió al interior del vehículo que se incendió.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 79+900 en la autopista México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México. Al lugar arribó personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), bomberos y elementos de la Guardia Nacional.

Luego de poco más de dos horas de trabajos, Capufe anunció el restablecimiento de la circulación, pero con una reducción de carriles en ambos sentidos, lo que continúa generando una intensa carga vehicular con dirección a la capital del país.

De acuerdo con los reportes, uno de los tractocamiones involucrados impactó a los demás vehículos, causando el accidente, afectando la circulación en 5 horas aproximadamente; se continúa laborando en la zona.

TLS