Vinculan a Proceso a Adolescente por Abuso contra Menor de 11 Años en Puebla

Una menor de 11 años de edad denunció el abuso que sufrió por parte de un adolescente de 17 años en el municipio de Tehuacán, la Fiscalía General del estado (FGE) obtuvo la vinculación a proceso del señalado.

Los hechos ocurrieron el 21 de octubre de 2026, cuando la víctima habría sido agredida sexualmente por el hoy imputado en una vivienda ubicada en el municipio referido.

Ese mismo día se dio parte a las autoridades por que se inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

El acusado fue detenido y posteriormente, el 28 de octubre de 2026, durante la continuación de la audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso al adolescente por el delito de violación equiparada, con base en los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.

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Las investigaciones para esclarecer los hechos continuarán por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, quien también llevará a cabo las acciones legales correspondientes, garantizando la protección de la identidad y los derechos de las personas menores de edad involucradas, conforme a las disposiciones del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

En otro caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) sentenció a Abraham 'N' a 20 años en prisión por el delito de violación cometido en agravio de una adolescente en el municipio de Cuetzalan del Progreso

De acuerdo a las investigaciones, la víctima fue agredida sexualmente por el hoy sentenciado mediante el uso de violencia física.

Por lo que la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria e impuso inicialmente una pena de 30 años de prisión, sin embargo, luego de una apelación, el Segundo Tribunal de Alzada Colegiado en Materia Penal modificó la sanción a 20 años de prisión, manteniendo los demás pronunciamientos de la resolución que no fueron objeto de modificación.

El 19 de octubre de 2026, la autoridad judicial declaró que la sentencia causó estado y ordenó remitir las constancias al Juez de Ejecución de Sentencias para el cumplimiento de la pena correspondiente

Con información de N+

MCS