Seguridad

Vinculan a Proceso a Adolescente por Abuso contra Menor de 11 Años en Puebla

La víctima fue agredida al interior de una vivienda ubicada en el municipio de Tehuacán; La Fiscalía del Estado investiga al presunto implicado

Adolescente vinculado a proceso por abuso de menor en Tehuacán, Puebla.Vinculan a proceso a adolescente que presuntamente abuso de una menor en Puebla. Foto: N+

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La Fiscalía de Puebla vincula a proceso a un joven por violación equiparada contra una menor de 11 años. Las investigaciones continúan para garantizar justicia.

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