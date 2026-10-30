Seguridad

Daños Colaterales por Violencia en Matamoros Dejan Seis Personas Fallecidas

Los hechos se registraron en distintos tramos de carreteras de Tamaulipas

Daños Colaterales por Violencia en Matamoros Dejan Seis Personas FallecidasDaños Colaterales por Violencia en Matamoros. Foto: N+

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Seis vidas perdidas en Matamoros por violencia en carreteras. Un choque mortal y una bala perdida entre los trágicos incidentes.

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