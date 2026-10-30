Daños Colaterales por Violencia en Matamoros Dejan Seis Personas Fallecidas

La situación de riesgo registrada durante la tarde del jueves en Matamoros ha dejado daños colaterales.

Uno de los casos más sensibles ocurrió cerca del ejido Las Rusias, ubicado sobre la carretera Matamoros-Reynosa, donde una menor de edad perdió la vida a consecuencia de una bala perdida, mientras que su madre resultó lesionada cuando viajaban a bordo de una camioneta que quedó varada a un costado de una gasolinera.

También sobre la autopista Matamoros-Reynosa, a la altura del ejido El Soliseño, donde en horas de la noche, cuatro personas fallecieron luego de que el vehículo en el que viajaban se impactara contra un autobús de pasajeros que había sido incendiado.

En otro punto, sobre la carretera libre Matamoros-Reynosa, a la altura del ejido Presidente Cárdenas, cerca de los límites con el municipio de Valle Hermoso, un hombre originario de Texas perdió la vida al chocar su camioneta contra una unidad que había sido incendiada para bloquear el camino durante la tarde y por la falta de visibilidad en la noche, se habría originario este accidente.

Por su parte, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó este viernes que las carreteras del estado se mantienen totalmente transitables, sin reportes de bloqueos u obstrucciones y con circulación normal.

Elementos de seguridad continúan desplegados en los distintos tramos carreteros mediante recorridos de vigilancia y acciones preventivas, además de brindar apoyo a los automovilistas que lo requieran.

Las autoridades recuerdan a la población que, ante cualquier emergencia, está disponible el número 911 las 24 horas del día, durante todo el año.

También, la Secretaría de Marina desmintió las versiones difundidas en redes sociales sobre la presunta participación de un helicóptero naval en los enfrentamientos registrados este 29 de octubre en Matamoros, y negó que desde la aeronave se hayan realizado disparos contra la población o participado en algún intercambio de fuego.

A través del Sector Naval de Matamoros, la institución informó que, de acuerdo con los registros de vuelo, el helicóptero se encontraba realizando una misión de movimiento administrativo de tropas, por lo que aseguró que no intervino en ningún enfrentamiento. Asimismo, rechazó categóricamente los señalamientos y llamó a la ciudadanía a verificar la información antes de compartirla.

Además, en medio de la situación de riesgo, los actos de rapiña no se hicieron esperar por parte de algunos ciudadanos. Un camión que distribuía cerveza fue atravesado sobre la calle Morelos en la zona Centro de Matamoros y luego fue abordado por un grupo de hombres que se llevo cajas con producto.

En otro punto de la ciudad, un camión de refrescos que fue utilizado para bloquear la avenida Puerto Rico también fue vaciado y la misma situación se reportó muy cerca, sobre la avenida 12 de Marzo a la altura del acceso al fraccionamiento Palmares.

Por otra parte, luego de la situación de riesgo registrada el día de ayer en nuestra ciudad, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Matamoros, Abraham Rodríguez Padrón, dio a conocer un reporte preliminar de afectaciones al sector. De acuerdo con la información recabada por la Cámara entre sus agremiados, se registraron afectaciones materiales en diversos vehículos, camiones y tractocamiones de empresas locales.

De manera preliminar, se estima un impacto económico por daños materiales de entre 40 y 45 millones de pesos, cifra que continúa en revisión conforme se sigue integrando la información de los negocios afectados.

A este monto se suma la afectación por la caída en ventas generada por el cierre de comercios y la suspensión de actividades, que se estima en pérdidas de entre 25 y 30 millones de pesos.