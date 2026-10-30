Detienen a Siete Jóvenes con 40 Dosis de Droga en Monterrey

Siete hombres, cuatro de ellos menores de edad, fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey cuando circulaban a bordo de una camioneta durante la madrugada en el centro de la ciudad.

A los detenidos, identificados como Brandon Jahir ’N’, de 24 años; Kevin Giovanni ’N’, de 19; Fernando David ’N’, de 18; Cristofer y Byron, ambos de de 16 años de edad; así como Osiel y José, de 17 años de edad, les encontraron presuntamente 40 envoltorios de sustancias similares a la droga tipo cristal y dos bolsas más con hierba verde, con características de la marihuana.

Los elementos de la Policía de Monterrey realizaba un recorrido de prevención y vigilancia en la calle Reforma, entre Villagómez y Villagrán, donde captaron la camioneta color guindo con placas del estado de Coahuila y vidrios polarizados circulando en la zona.

Le marcaron el alto pero el conductor continuó con la marcha, hasta que fueron interceptados. Los oficiales les ordenaron que descendieran del vehículo para realizar la revisión en la que encontraron las 40 dosis de droga tipo cristal y las dos bolsas con hierba verde.

Las autoridades llevaron a cabo el aseguramiento del narcótico, así como de la camioneta en la que viajaban los siete jóvenes, para llevarla al depósito oficial de vehículos. Por otro lado, los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Además, se presume que los siete jóvenes arrestados forman parte de una banda que realiza robos con violencia de vehículos y negocios, por lo que ya son investigados al respecto.

SHH