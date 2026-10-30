Seguridad

Detienen a Siete Jóvenes con 40 Dosis de Droga en Monterrey

Los hombres, entre ellos cuatro menores, son investigados por su presunta relación con robos con violencia

Detenidos por portación de droga en MonterreyTres de los siete detenidos son mayores de edad. Foto: Policía de Monterrey

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