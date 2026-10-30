Seguridad

Fiscalía Catea Casas por Presunto Narcomenudeo en Colonia Independencia en Monterrey

Hasta ahora no se han confirmado nuevas detenciones ni resultados oficiales

Cateos en casasAutoridades aseguraron la colonia independencia.Foto: N+

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Elementos ministeriales desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad en calles de la colonia Independencia

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