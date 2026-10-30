Fiscalía Catea Casas por Presunto Narcomenudeo en Colonia Independencia en Monterrey

Elementos de la Fiscalía realizaron un operativo de cateo en varios domicilios y propiedades de la colonia Independencia, en Monterrey, como parte de una investigación relacionada con el presunto narcomenudeo.

Las diligencias se concentraron sobre la calle 2 de Abril, entre los cruces de Querétaro y Veracruz, donde agentes del grupo antinarcóticos desplegaron un importante dispositivo de seguridad para intervenir distintos inmuebles. De acuerdo con los primeros reportes, las propiedades ya eran investigadas por las autoridades ministeriales luego de una serie de denuncias relacionadas con posibles actividades de venta y distribución de drogas en el sector.

Durante el operativo, los elementos ministeriales inspeccionaron casas, azoteas e incluso una bodega. Para realizar las revisiones en las partes altas de los inmuebles, utilizaron una unidad blindada equipada con una escalera. El despliegue abarcó un amplio perímetro de la colonia, mientras los agentes continuaban con las diligencias para localizar posibles sustancias ilícitas y otros indicios que permitan fortalecer las investigaciones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Catea Fiscalía Viviendas, Investigan Presunto Narcomenudeo en Colonia Independencia

Este operativo ocurre semanas después de otro importante decomiso registrado en una bodega cercana, donde trascendió el aseguramiento de aproximadamente 800 kilogramos de narcóticos. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre personas detenidas ni sobre los resultados de los cateos realizados en los distintos domicilios.

Se espera que la Fiscalía proporcione más información sobre los aseguramientos y los avances de esta investigación.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR