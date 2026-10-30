Seguridad

Por Robo, Detienen a Exsecretario de Seguridad Pública de Aquixtla, Puebla

Luis Miguel 'N' fue capturado en el estado de Hidalgo tras una presunta agresión contra dos víctimas, quienes fueron despojadas de sus pertenencias

Luis Miguel 'N', exsecretario de Seguridad Pública de Aquixtla, detenido en Hidalgo.Luis Miguel 'N', exsecretario de Seguridad Pública de Aquixtla. Foto: FGE Puebla

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Detienen a exsecretario de Seguridad de Aquixtla, Puebla, por robo agravado y tortura. Las víctimas fueron encapuchadas y golpeadas.

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