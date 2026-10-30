Luis Miguel 'N' quien se desempeñaba como Seguridad Pública del municipio de Aquixtla en Puebla, fue detenido por su probable participación en los delitos de tortura y robo agravado, cometidos en perjuicio de dos personas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, en colaboración con autoridades del estado de Hidalgo, cumplimentó una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo a las investigaciones recabadas, las víctimas circulaban a bordo de un taxi sobre la calle Juárez, en el municipio de Aquixtla, cuando fueron interceptadas por varios hombres -uno de ellos portaba un arma larga- que viajaban en un vehículo blanco.

Momentos después llegaron unidades de la Policía Estatal, así como el entonces funcionario municipal y otros elementos policiales.

Las dos personas fueron sometidas y encapuchadas para posteriormente ser despojadas de sus pertenencias; además, uno de los afectados habría sido golpeado en repetidas ocasiones.

Cabe destacar que el exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Aquixtla fue señalado por participar en estas agresiones.

Los hechos ocurrieron el 1 de marzo de 2021, por lo que se dio inicio a las investigaciones correspondientes, hasta que finalmente este 29 de octubre de 2026 se cumplimentó la orden de aprehensión emitida por un Juez de Control de la Región Judicial Norte.

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Como resultado de las investigaciones realizadas por personal de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, se logró ubicar al probable responsable en el estado de Hidalgo, donde, mediante mecanismos de colaboración con las autoridades de esa entidad, se logró detener.

Luis Miguel 'N' continuará su proceso legal con las instancias correspondientes tras ser acusado de presuntamente participar en los delitos de tortura y robo agravado en Aquixtla.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla continuará con las acciones legales correspondientes para esclarecer los hechos y procurar justicia para las víctimas, con estricto apego al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

Con información de N+

MCS