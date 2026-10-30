Hallan Muerta a Lidia Rosa Reportada como Desaparecida en Barranca de Tlaxcala

Elementos de Protección Civil del municipio tlaxcalteca Calpulalpan localizaron el cuerpo sin vida de una mujer en una barranca ubicada en la zona conocida como el Puente de Llaves.

De acuerdo con los reportes preliminares, se presume que podría tratarse de Lidia Rosa Sánchez Cerón, de 23 años de edad, quien cuenta con una ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

La víctima fue vista por última vez el pasado 25 de septiembre de 2026 en el municipio de Nanacamilpa. Sin embargo, su identidad aún está pendiente de confirmación por parte de las autoridades.

Tras el hallazgo, personal de Protección Civil tanto de Calpulalpan como de Nanacamilpa trabajó de manera coordinada para recuperar el cuerpo que se encontraba en el fondo de la barranca.

Al lugar arribó personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar las diligencias correspondientes y el traslado del cuerpo, como parte de los procedimientos legales.

En la zona también se encuentran elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Policía de Investigación, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y policías municipales de Calpulalpan y Nanacamilpa.

Con información de N+

GMAZ