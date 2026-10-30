Desaparecidos

Hallan Muerta a Lidia Rosa Reportada como Desaparecida en Barranca de Tlaxcala

La joven de 23 años de edad fue encontrada en el paraje conocido como El Puente de Llaves del municipio tlaxcalteca de Calpulalpan

Hallazgo Mujer Muerta Lidia Rosa Sánchez Cerón Desaparecida Barranca Calpulalpan TlaxcalaLidia Rosa Sánchez Cerón fue vista por última vez en Nanacamilpa. Foto: Facebook Intlax

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Encuentran cuerpo en barranca de Tlaxcala, podría ser Lidia Rosa, desaparecida desde septiembre. Autoridades trabajan en la identificación.

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