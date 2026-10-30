Trascender Entre Desafíos: Los Temas que Marcarán la Agenda de WOBI 2026
El encuentro se realizará el 10 y 11 de noviembre en Expo Santa Fe para abordar estrategia, inteligencia artificial, innovación, creatividad y alto desempeño
El encuentro se realizará el 10 y 11 de noviembre en Expo Santa Fe para abordar estrategia, inteligencia artificial, innovación, creatividad y alto desempeño
El World Business Forum México, organizado por WOBI, celebrará su 25ª edición los próximos 10 y 11 de noviembre en Expo Santa Fe, con un programa que reunirá a ocho referentes internacionales de estrategia, innovación, tecnología, creatividad, marketing y alto desempeño, además de sumar nuevos formatos que permitan ampliar la aplicación de estrategias.
El encuentro tendrá este año como concepto “Trascender: Creando organizaciones sin límites”, que plantea tres desafíos para las empresas: identificar las barreras que frenan su crecimiento, incorporar la inteligencia artificial sin perder criterio en la toma de decisiones y cuestionar prácticas que ya no responden al entorno actual.
“Durante años, la resiliencia ayudó a las empresas a responder a escenarios de incertidumbre. Hoy el reto también pasa por revisar qué prácticas ya no funcionan, cómo utilizar la tecnología con criterio y dónde encontrar nuevas oportunidades de crecimiento. Esa es la conversación que queremos abrir este año”, señaló Paola Bossi, Country Manager de WOBI México.
El programa abordará cómo competir y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento hasta el impacto de la inteligencia artificial en la toma de decisiones y la necesidad de construir culturas capaces de innovar y reinventarse.
A esta conversación se sumará Carl Lewis, ganador de 10 medallas olímpicas, quien trasladará al ámbito empresarial aprendizajes sobre disciplina, presión, mentalidad y alto desempeño desarrollados a lo largo de su carrera deportiva.
David Rowan, editor fundador de WIRED UK, analizará el impacto de la convergencia de tecnologías emergentes en la innovación y los modelos de negocio.
Nathalie Nahai, experta en tecnología, marketing y psicología, explorará los retos de integrar inteligencia artificial en los equipos sin perder empatía, criterio ni juicio humano. Por su parte, Terry Gutiérrez, exdirectora general de Tesla para México y Latinoamérica, se enfocará en el uso de tecnología y datos para mejorar la calidad y trazabilidad de las decisiones.
En el eje de creatividad, marca y reinvención, Greg Hoffman, ex Chief Marketing Officer de Nike, compartirá su experiencia en la construcción de marcas con relevancia cultural y capacidad para generar conexiones emocionales con sus audiencias.
El cierre del foro estará a cargo de Francis Ford Coppola, quien llevará al escenario aprendizajes de una trayectoria marcada por la creatividad, el riesgo y la innovación para reflexionar sobre su aplicación en el liderazgo y los negocios.
Además del programa de conferencias, WOBI incorporará este año formatos que buscan dar continuidad a los temas discutidos durante el foro y facilitar su aplicación en las organizaciones.
From Insight to Action: Serán sesiones posteriores a algunas conferencias, moderadas por expertos, en las que los participantes podrán profundizar en las ideas de los speakers y discutir cómo llevarlas a situaciones concretas dentro de sus empresas.
El Networking Lounge: Contará con dinámicas guiadas para facilitar conversaciones entre asistentes, intercambiar experiencias y conectar a líderes que enfrentan desafíos similares.