Trascender Entre Desafíos: Los Temas que Marcarán la Agenda de WOBI 2026

El World Business Forum México, organizado por WOBI, celebrará su 25ª edición los próximos 10 y 11 de noviembre en Expo Santa Fe, con un programa que reunirá a ocho referentes internacionales de estrategia, innovación, tecnología, creatividad, marketing y alto desempeño, además de sumar nuevos formatos que permitan ampliar la aplicación de estrategias.

El encuentro tendrá este año como concepto “Trascender: Creando organizaciones sin límites”, que plantea tres desafíos para las empresas: identificar las barreras que frenan su crecimiento, incorporar la inteligencia artificial sin perder criterio en la toma de decisiones y cuestionar prácticas que ya no responden al entorno actual.

“Durante años, la resiliencia ayudó a las empresas a responder a escenarios de incertidumbre. Hoy el reto también pasa por revisar qué prácticas ya no funcionan, cómo utilizar la tecnología con criterio y dónde encontrar nuevas oportunidades de crecimiento. Esa es la conversación que queremos abrir este año”, señaló Paola Bossi, Country Manager de WOBI México.

Los temas que marcarán la edición 2026

El programa abordará cómo competir y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento hasta el impacto de la inteligencia artificial en la toma de decisiones y la necesidad de construir culturas capaces de innovar y reinventarse.