Economía

Trascender Entre Desafíos: Los Temas que Marcarán la Agenda de WOBI 2026

El encuentro se realizará el 10 y 11 de noviembre en Expo Santa Fe para abordar estrategia, inteligencia artificial, innovación, creatividad y alto desempeño

Francis Ford CoppolaFrancis Ford Coppola llevará al escenario aprendizajes de una trayectoria marcada por la creatividad, el riesgo y la innovación. Foto: Reuters
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