Imputan en EUA a ‘El Ingeniero’ por Construcción de Narcotúnel del CJNG en la Frontera

Luis Manuel Hernández Victoria, alias “El Ingeniero”, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue imputado este jueves por autoridades de San Diego, California, de cargos por diseñar y construir sofisticados túneles para transportar drogas desde Tijuana, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las autoridades de aquel país señalan al hombre de 60 años de participar en la construcción del túnel —descubierto el 29 de mayo de 2026 dentro de un establecimiento comercial ubicado en el 2498 de Roll Drive, Suite E, en San Diego— para beneficiar al CJNG, designada como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025.

Cuando se descubrió el túnel, se incautó más de una tonelada de cocaína, con un valor estimado en más de 45 millones de dólares estadounidenses.

Estos son los cargos en EUA contra ‘El Ingeniero’

Proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera

Conspiración para construir o financiar un túnel transfronterizo

Conspiración para utilizar un túnel transfronterizo con el fin de importar sustancias controladas

Conspiración para importar sustancias controladas.

"Hernández orquestó su propia caída", declaró el fiscal federal Adam Gordon.

“El Ingeniero” es la séptima persona acusada en relación con este túnel. Por ahora, la investigación sigue en curso. Al recabarse más información del pasadizo subterráneo, que se extiende desde Tijuana, México, hasta un establecimiento comercial, supuestamente una tienda, localizado cerca del puerto de entrada de Otay Mesa y conocido como “Buy 4 Less”.

Apenas había sido detenido en Zapopan, Jalisco, por autoridades mexicanas el 15 de octubre de 2026. Durante su arresto se le incautaron armas y narcóticos.

El presunto responsable del diseño y construcción de túneles utilizados para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos operaba bajo las órdenes directas de Juan Carlos Valencia González ‘El 03’, jefe del CJNG.

Según autoridades mexicanas, desde el 2006, en la frontera entre California y México se han encontrado al menos unos 20 túneles, principalmente en la zona industrial de Otay, en donde dicen que el tipo de terreno facilita sus construcciones.

El ‘narcotúnel’ más grande que descubierto fue en enero del 2020 entre Tijuana, México, y San Diego, contaba con iluminación, aire acondicionado, suministro eléctrico de alto voltaje, un elevador y un sistema de rieles por el que rodaba un carro, similar a los de minería, para llevar la droga por debajo de la línea internacional

HVI