Narcotráfico

Imputan en EUA a ‘El Ingeniero’ por Construcción de Narcotúnel del CJNG en la Frontera

Cuando se descubrió el túnel, se incautó más de una tonelada de cocaína, con un valor estimado en más de 45 millones de dólares

Imputan a ‘El Ingeniero’ Construcción de Túnel del CJNG para Pasar Droga de Tijuana a EUATúnel diseñado y creado por 'El Ingeniero' del CJNG que va de Tijuana a una tienda de EUA. Foto: X @SDCAnews

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