Aseguran Cuatro Presuntos Puntos de Venta de Droga en la Sierra Norte de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), informó que ejecutó cuatro órdenes de cateo en distintos puntos de la región de Chignahuapan, logrando el aseguramiento de cuatro inmuebles y 188 envoltorios con una sustancia de características similares al cristal.

Los aseguramientos son resultado de labores de inteligencia e investigación para combatir la venta y distribución de sustancias ilícitas, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional y Policía Estatal.

Las intervenciones se realizaron este 28 de octubre de 2026, derivadas de trabajos de investigación de campo y gabinete, que incluyeron la verificación de denuncias anónimas y labores de vigilancia discreta.

Estas acciones permitieron identificar inmuebles presuntamente utilizados para la venta y distribución de drogas, por lo que el Ministerio Público solicitó y obtuvo las órdenes judiciales correspondientes.

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En una primera diligencia, realizada en la localidad de Toltempan, sobre la privada 5A de Ruiz Cortínez, los agentes investigadores, localizaron 41 bolsas pequeñas de plástico que contenían una sustancia granulada similar al cristal, así como una báscula gramera.

En otro punto, ubicado en la localidad de San Joaquín Tomatlán, en las inmediaciones del camino a Cascadas Tulimán, se ejecutó una segunda orden de cateo, durante la cual fueron asegurados 30 envoltorios con una sustancia de características similares al cristal, además del inmueble intervenido.

De igual manera, en un domicilio localizado sobre la avenida Ignacio Zaragoza, en el barrio de Toltempan, las autoridades encontraron 67 bolsas pequeñas con sustancia granulada similar al cristal, las cuales fueron aseguradas como parte de las investigaciones por delitos contra la salud.

Finalmente, durante la intervención de un inmueble ubicado en el barrio de Ixtlahuaca, los agentes localizaron 50 envoltorios con características similares a los anteriormente descritos.

En todos los casos, los inmuebles quedaron asegurados y los indicios a disposición del Ministerio Público, para continuar con los análisis periciales y las investigaciones correspondientes.

Con información de N+

GMAZ