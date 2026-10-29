Narcotráfico

Aseguran Cuatro Presuntos Puntos de Venta de Droga en la Sierra Norte de Puebla

Durante las intervenciones realizadas en distintos puntos del municipio poblano de Chignahuapan se decomisaron casi 200 dosis de cristal

Cateo Cuatro Puntos Venta Droga Asegurados 188 Dosis Cristal Narcomenudeo Chignahuapan PueblaDurante los cateos se aseguran 188 dosis de cristal. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Operativos en Chignahuapan resultan en el aseguramiento de 188 envoltorios de cristal. La Fiscalía de Puebla y fuerzas de seguridad desmantelan cuatro puntos de venta de droga. Conoce los detalles.

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