Pronóstico del Tiempo en Veracruz por Frente Frío: Lluvia, Norte y Frío

Según los modelos meteorológicos se prevé el ingreso de un nuevo frente frío al estado de Veracruz en los próximos días, el cual sería impulsado por una masa de aire polar que podría ocasionar lluvias, evento de Norte y descenso de las temperaturas.

Sin embargo, debido a que aún faltan varios días para la fecha pronosticada que sería el miércoles 4 de noviembre, existen diferencias entre los pronósticos respecto al horario de ingreso del sistema, los acumulados de lluvia y la intensidad de las rachas de viento.

Por ahora, los modelos coinciden en señalar la posibilidad de precipitaciones de moderadas a fuertes y un evento de Norte que favorecería condiciones más frescas.

Antes de este cambio en las condiciones meteorológicas, se espera que entre el viernes 30 de octubre y el martes 3 de noviembre predominen periodos de sol en Veracruz, debido a la presencia de sistemas atmosféricos que limitarán el potencial de lluvias.

Durante estos días, la sensación de calor podría aumentar ligeramente, aunque no se descartan nieblas, lloviznas y precipitaciones por la tarde o noche en las regiones montañosas.

En cuanto al viento, se prevé que domine del sureste, este, noreste y norte, con velocidades de entre 20 y 35 kilómetros por hora y algunas rachas en las zonas costeras.

Además, para el martes 3 de noviembre existe la posibilidad de una surada, con rachas moderadas a ocasionalmente fuertes en las regiones donde suele presentarse este fenómeno.

Para el miércoles 4 de noviembre, el posible ingreso del frente frío incrementaría el potencial de lluvias y tormentas, además de generar un evento de Norte con rachas fuertes en el litoral veracruzano y un descenso de las temperaturas.

Debido a la incertidumbre que todavía existe en los modelos, se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico meteorológico y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.