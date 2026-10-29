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Vórtice Polar Podría Debilitarse en Noviembre y Adelantar el Frío Extremo: ¿Afectará a México?

Tras colapsar podría permitir que el aire ártico avance hacia regiones más cálidas

Foto: NOAAFoto: NOAA
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¿Vórtice Polar Afectará a México? Este Fenómeno Podría Colapsar en Noviembre y Adelantar Frío Extremo en 2026 | N+