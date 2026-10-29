Vórtice Polar Podría Debilitarse en Noviembre y Adelantar el Frío Extremo: ¿Afectará a México?

El comportamiento del vórtice polar vuelve a llamar la atención de los especialistas en meteorología ante las proyecciones que apuntan a un posible debilitamiento durante noviembre.

Algunos pronósticos señalan el 10 de noviembre como una fecha en la que podría presentarse este cambio, lo que favorecería la salida de aire ártico hacia latitudes más bajas.

Sin embargo, es importante distinguir entre un debilitamiento del vórtice polar y un colapso repentino. Se trata de un fenómeno atmosférico que puede alterar la circulación de los vientos y favorecer irrupciones de aire frío en distintas regiones del hemisferio norte, aunque sus efectos no son iguales en todos los países.

De acuerdo con el portal especializado Netweather, las proyecciones del modelo europeo ECMWF muestran un debilitamiento inusual del vórtice polar. Algunos escenarios contemplan un calentamiento súbito estratosférico, fenómeno que ocurre cuando las temperaturas aumentan considerablemente en la estratosfera y los vientos que rodean el Polo Norte pueden debilitarse o incluso cambiar de dirección.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) explica que estas alteraciones pueden modificar la corriente en chorro y permitir que el aire frío del Ártico avance hacia latitudes más bajas. Sin embargo, esto no significa que todas las regiones experimenten temperaturas extremas, pues algunas incluso pueden registrar condiciones más cálidas de lo habitual.

¿El vórtice polar afectará a México?

Por ahora, no hay un pronóstico que confirme que este posible debilitamiento provocará una entrada de aire ártico a México el 10 de noviembre. Los efectos dependerán de cómo evolucione la circulación atmosférica y de la posición que adopte la corriente en chorro durante las siguientes semanas.

Por ello, aunque el fenómeno podría favorecer cambios importantes en el clima de algunas regiones del hemisferio norte, todavía es pronto para anticipar temperaturas extremas en territorio mexicano. Será necesario seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para conocer si se prevén frentes fríos o descensos de temperatura asociados con estos cambios atmosféricos.