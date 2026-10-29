Vienen 3 Días de Lluvias Fuertes y Se Aproxima Nuevo Frente Frío a México: Estados Afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que varios sistemas ocasionarán lluvias fuertes, bajas temperaturas y rachas de viento en diversos estados los siguientes tres días.

Ante ello, en N+ te compartimos la lista de entidades afectadas por día, del viernes al domingo, para que tomes las previsiones correspondientes.

Y es que el organismo advirtió que las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

Lo anterior podría originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, apuntó.

¿Cuáles sistemas ocasionarán lluvias?

De acuerdo con los pronósticos, mañana viernes, canales de baja presión en el noroeste y norte del país, aunados con divergencia en altura y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en ambas regiones.

Pero además, el sábado y el domingo un nuevo frente frío se aproximará e ingresará al noroeste de México.

Ahí se asociará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, lo que originará descenso de temperatura, rachas de viento y lluvias fuertes a muy fuertes en la zona.

Estados afectados por día

El SMN dio a conocer la lista de estados que tendrán desde lluvias aisladas y chubascos hasta precipitaciones muy fuertes. Estos son los datos por día:

Viernes 30 de octubre

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Sábado 31 de octubre

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California y Sonora.

Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California Sur, Jalisco, Colima, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Morelos.

Domingo 1 de noviembre

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Baja California y Sonora.

Chubascos con lluvias fuertes: Baja California Sur y Chihuahua.

Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Puebla.

Recomendaciones

Ante las lluvias en el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recomendó a la población evitar cruzar corrientes de agua, cañadas o vialidades inundadas, ya sea a pie o en vehículo, así como mantenerse alejada de laderas inestables y cauces de ríos.

También aconsejó revisar techos, coladeras y drenajes para facilitar el desalojo del agua de lluvia, además de asegurar objetos que puedan ser desplazados por las fuertes rachas de viento.

Durante las tormentas eléctricas, indicó que es importante resguardarse en un lugar seguro y desconectar los aparatos eléctricos cuando no represente un riesgo.

Además, sugirió preparar una mochila de emergencia con un botiquín de primeros auxilios y documentos importantes protegidos en bolsas impermeables.

SPB