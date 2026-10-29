Vance Volvió a Tomar Fuerza y Enciende Alerta: Trayectoria de la Tormenta Tropical

La madrugada de este jueves, el ciclón Vance, que ya se había degradado a depresión tropical, nuevamente tomó fuerza y se convirtió otra vez en tormenta, lo que encendió las alertas en costas mexicanas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), difundió un aviso en el que advirtió que el sistema ocasionará lluvias intensas en Sinaloa y muy fuertes en Baja California Sur, Nayarit y Durango.

Aquí en N+ te damos a conocer la ubicación actual de Vance, así como su trayectoria prevista para este y los siguientes días.

Localización actual de la tormenta Vance

A las 06:00 horas de este jueves, tiempo del centro de México, el centro de la tormenta tropical se localizó aproximadamente a 300 kilómetros (km) al suroeste de Mazatlán, Sinaloa, y a 310 km al oeste-noroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El SMN precisó que el ciclón mantiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el nor-noreste a 11 km/h.

Además de las lluvias en los cuatro estados mencionados, su circulación generará vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en costas de Sinaloa, y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Baja California Sur y Nayarit; oleaje de 2 a 3 metros (m) de altura en costas de BCS, Sinaloa y Nayarit, así como olas de 1 a 2 m de altura en costas de Jalisco.

El organismo alertó además que las precipitaciones generadas por el sistema podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los citados estados.

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Posible trayectoria del ciclón

El Meteorológico Nacional informó que la trayectoria prevista indica que mientras avanza, Vance se degradará nuevamente a depresión tropical al mediodía de este jueves, a 210 km al suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

Y para las primeras horas de mañana viernes, se debilitará aún más y sus remanentes estarán a 140 km al sur de Altata.

Vance es el sistema número 20 de la actual temporada de ciclones tropicales 2026 en el Pacífico, que ha estado muy activa debido a la presencia del fenómeno climatológico El Niño, que consiste en el calentamiento de la superficie marina en este litoral.

Antes se formaron nueve tormentas tropicales (Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Norbert).

Así como dos huracanes menores de categorías 1 o 2 (Fausto y Marie), y ocho huracanes mayores de categorías 3, 4 o 5 (Genevive, Karina, Lowell, Odalys, Polo, Rachel, Simon y Trudy).

SPB