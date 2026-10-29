Sociedad

Día del Marciano 2026 en Playa Miramar: ¿Por Qué se Celebra Cada 29 de Octubre?

Esta tradición recuerda una leyenda que relaciona a supuestos seres extraterrestres con la protección de Tampico-Madero

Día del Marciano en Playa Miramar: ¿Por qué se Celebra Cada 29 de Octubre?Día del Marciano en Playa Miramar. Foto: N+

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El Día del Marciano en Playa Miramar mezcla folclore y turismo. ¿Realmente los extraterrestres protegen a Tamaulipas de huracanes?

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