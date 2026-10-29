Día del Marciano 2026 en Playa Miramar: ¿Por Qué se Celebra Cada 29 de Octubre?

Cada 29 de octubre se celebra el Día del Marciano en el sur de Tamaulipas, una tradición relacionada con la creencia de que seres extraterrestres protegen a Tampico, Ciudad Madero y Altamira del impacto directo de huracanes.

De acuerdo con la leyenda, frente a las costas del Golfo de México existe una supuesta base extraterrestre submarina conocida como Amupac, cuyos habitantes serían responsables de desviar los ciclones que amenazan con llegar a la región. Sin embargo, no existe evidencia científica que confirme la existencia de esta base ni que seres extraterrestres intervengan en la trayectoria de los huracanes.

Día del Marciano. Foto: N+

La creencia en los extraterrestres protectores se ha difundido durante décadas entre habitantes de la zona conurbada al sur de Tamaulipas. Los relatos relacionan la leyenda con la ausencia de impactos directos de huracanes en la región y con supuestos avistamientos de ovnis.

Uno de los acontecimientos que contribuyó fue el huracán Ingrid, en septiembre de 2013. En ese contexto, algunas personas atribuyeron a los supuestos seres extraterrestres la protección de la zona conurbada.

El Día del Marciano comenzó a celebrarse formalmente en 2013, cuando la leyenda se convirtió también en una iniciativa para promover el turismo en Ciudad Madero.

La conmemoración estuvo acompañada por la instalación de un busto de un marciano en Playa Miramar, como parte de los esfuerzos por posicionar la historia como un atractivo para el turismo nacional e internacional.

Día del Marciano. Foto: N+

En ese sentido, el 29 de octubre quedó asociada con esta celebración, que busca reconocer de manera simbólica a los supuestos visitantes de otros mundos mencionados en la leyenda.

La celebración ha incorporado actividades familiares, música, disfraces y encuentros temáticos relacionados con los ovnis. El 29 de octubre de 2024, por ejemplo, el Ayuntamiento de Ciudad Madero organizó un festejo en la Plaza Gobernadores de Playa Miramar.

En su comunicado oficial, el gobierno municipal presentó el evento como parte de las actividades para fomentar la convivencia y dar continuidad a esta leyenda urbana.