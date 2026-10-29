Sociedad

Temblor en México Hoy: Magnitud y Ubicación de Sismos este 29 de Octubre 2026

El territorio nacional se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde interactúan cinco placas tectónicas

Simulacro de sismo en CDMXSimulacro de sismo en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El SSN reporta sismos diarios en México, especialmente en el sur. Hoy, 29 de octubre de 2026, conoce la magnitud y ubicación de los temblores recientes.

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