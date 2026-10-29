Temblor en México Hoy: Magnitud y Ubicación de Sismos este 29 de Octubre 2026

Todos los días se registran sismos en México, principalmente en el sur del país, y algunos pueden sentirse en la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, no siempre se activa la alerta sísmica; en N+ te decimos dónde tembló hoy, 29 de octubre de 2026.

Cabe destacar que el territorio nacional se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde interactúan cinco placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe.

Los grandes terremotos ocurren principalmente por la subducción, un proceso en el que una placa tectónica se hunde debajo de otra, acumula energía y la libera de forma repentina.

Durante el pasado mes de septiembre de 2026, el Sismológico Nacional reportó 3,133 sismos con epicentros dentro del territorio mexicano. Las magnitudes van de 1.2 a 5.5.

El evento más grande fue el 2 de septiembre de 2026, de magnitud 5.5, a las 06:28 horas, y su epicentro se localizó en el Golfo de Tehuantepec, a 145 km al suroeste de Huixtla, Chiapas.

Este jueves, 29 de octubre, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) ha registrado estos temblores:

00:16 horas: Epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, de magnitud 4.2.

00:56 horas: Magnitud 4.2 con epicentro en Huixtla, Chiapas.

04:41 horas: sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Salina Cruz, Oaxaca.

10:32 horas: Sismo en Guasave, Sinaloa, de magnitud 4.3.

11:48 horas: Temblor con epicentro en Cintalapa, Chiapas, de magnitud 4.0.

El Sismológico Nacional también informó que hasta el corte de hoy, suman 3,259 réplicas por el sismo de magnitud 7.4 del 17 de julio de 2026 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, la más grande de 6.5.

Con información de N+

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