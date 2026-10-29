Movilidad

¿Dónde Hay Bloqueo Hoy en CDMX? Alternativa Vial a Cierres este Jueves

Aquí te decimos cómo puedes evitar el tráfico en la zonas de las movilizaciones que se realizarán este día

Marcha de trabajadores del IMSS en CDMXMarcha de trabajadores del IMSS en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Precaución en CDMX: Movilizaciones afectan vialidades clave. Consulta rutas alternativas y evita congestionamientos. Infórmate sobre los cierres de hoy.

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