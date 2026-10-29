¿Dónde Hay Bloqueo Hoy en CDMX? Alternativa Vial a Cierres este Jueves

Toma tus precauciones: la Ciudad de México (CDMX) tendrá varias movilizaciones este jueves; aquí te decimos dónde hay bloqueo por las marchas de hoy, 29 de octubre de 2026, y cuáles son las alternativas viales para que evites el tráfico.

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¿Dónde hay bloqueo hoy?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó, en su agenda de movilizaciones de hoy, por bloqueos en varios puntos de la CDMX.

A las 11:00 horas, la Asamblea por el Común y Contra la Guerra realizará una marcha que irá de la Glorieta Insurgentes hacia la Secretaría de Gobernación, ubicada en la calle Abraham González 48, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El grupo se manifestará contra el uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones masivas y la represión ejercida por las autoridades del Estado y la policía durante las manifestaciones y marchas en el país; así como contra la criminalización de la lucha social, la militarización y por la libertad de todos los presos políticos.

Evita la zona de la ruta de la marcha y transita por Avenida Chapultepec, Circuito Interior o Paseo de la Reforma.

Marcha en Ciudad Universitaria

A las 12:00 horas, la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) marchará a la Dirección General del Deporte Universitario y a la Rectoría, en Ciudad Universitaria.

Los estudiantes pedirán, entre otros puntos, la renuncia y destitución inmediata del Director General del Deporte Universitario debido a inconformidades con su gestión.

Como alternativa vial a la marcha en Ciudad Universitaria, puedes circular por la Avenida Universidad o la Avenida Antonio Delfín Madrigal.

Manifestación en la SCJN

A las 10:00 horas, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo se concentrará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la calle José María Pino Suárez 2, colonia Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Alternativa vial: Calles 20 de Noviembre o Venustiano Carranza.

Concentración en la FGJ

A las 10:00 horas, el colectivo Aquelarre Violetas se concentrará en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, en la calle Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde habrá mercadita feminista, olla comunitaria, mega ofrenda y presentación de diversas bandas y artistas para recuperar espacios y fomentar la organización estudiantil.

En caso de bloqueo, puedes circular por la Avenida Niños Héroes, la Avenida Dr. Río de la Loza, José María Vértiz o Dr. Lavista.

Concentración en el Comité Ejecutivo de Morena

A las 11:00 horas, el colectivo Direct Action Everywhere Ciudad De México se concentrará en el Comité Ejecutivo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ubicado en la calle Liverpool 3, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde exigirán al Congreso que discuta y vote el dictamen pendiente de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, el cual fue aprobado por el Senado, pero ha enfrentado retrasos en la Cámara de Diputados, para blindar los avances en la defensa de los derechos de los animales.

Alternativa vial: Calles Versalles, Berlín, Londres y Roma.

Con información de N+.

RMT