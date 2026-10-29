Política

Realizan Homenaje en Palacio Nacional a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que asistirá al funeral del hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y fundador del PRD

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'Hasta Siempre Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas': Sheinbaum Expresa sus Condolencias

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Homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en Palacio Nacional. Claudia Sheinbaum destaca su legado de honestidad y democracia. Un líder que transformó la izquierda en México. Conoce más sobre su impacto.

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