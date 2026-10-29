Realizan Homenaje en Palacio Nacional a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó un homenaje en Palacio Nacional a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, político y pieza clave de la izquierda en nuestro país, fallecido el miércoles a los 92 años de edad.

“Desde aquí, mandamos un abrazo cariñoso a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, sus hijos, y a todas las personas que estuvieron cerca del ingeniero”, mencionó la mandataria en la conferencia mañanera de hoy.

“Hasta siempre al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”, agregó Sheinbaum Pardo.

La mandataria dijo que Cárdenas Solórzano dejó como legado a la izquierda de México “honestidad y democracia, pero la democracia que viene de abajo, no la democracia de las élites, la democracia como el pueblo en el poder”.

La presidenta habló sobre el origen del Partido de la Revolución Democrática, luego del “gran fraude electoral” en 1988 “para imponer a (Carlos) Salinas de Gortari”, momento en que se decidió formar el PRD, “que después se descompone totalmente, entre otras razones, por eso se forma Morena”.

“Fueron momentos de mucha esperanza, mucha ilusión y de mucha indignación cuando se hace el fraude electoral. Es una ruptura muy grande en la historia de México y es encabezada por él, por eso es muy sentida la pérdida del ingeniero”, subrayó.

En el homenaje durante la conferencia mañanera participaron Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); Laura Itzel Castillo, secretaria de las Mujeres; y Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

La secretaria de Gobernación destacó la trayectoria política del fundador del Partido de la Revolución Democrática, nacido el 1 de mayo de 1934 en la capital del país.

“La trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano tiene un significado histórico para México y para los pueblos de América”, afirmó la secretaria de Gobernación.

La lucha del ingeniero Cárdenas Solórzano “influyó profundamente en el México de hoy. Reconocemos en él a un hombre que marcó la transición a la vida democrática y dejó una huella en la transformación de nuestro país. Su ejemplo demuestra que las convicciones adquieren sentido cuando son puestas al servicio del pueblo”, recalcó Rosa Icela Rodríguez.

“México está de luto es cierto, pero su enseñanza, su amor a la patria, sus principios y sus ideales seguirán con nosotros. ¡Que viva por siempre el gran demócrata de México, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano!”, exclamó.

En su turno, Laura Itzel Castillo dijo que el ingeniero Cárdenas “logró lo que durante décadas parecía imposible: una gran movilización ciudadana que se expresó en las urnas a través del sufragio”.

La funcionaria recordó que su padre Heberto Castillo declinó su candidatura en favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la campaña de 1988, acción que fue posible “por el vínculo político y humano que siempre existió entre ellos dos”.

“Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en el vocero de un pueblo dolido y agraviado que recogía los postulados de los grandes movimientos sociales: el médico, el electricista, el ferrocarrilero y el estudiantil, entre otros. Así, la izquierda pasó de ser una izquierda testimonial acostumbrada a la derrota a convertirse en una fuerza con posibilidades reales de triunfo y de esperanza”, afirmó Castillo.

Mientras que Pablo Gómez señaló que Cuauhtémoc Cárdenas fue el “líder de la ruptura política con el entreguismo nacional, la antidemocracia y la corrupción. El de la reivindicación del estado social. El que llamó a defender los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad, las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los condenados a la pobreza”.

“Cárdenas convocó al pueblo a interrumpir el camino del neoliberalismo empobrecedor, elitista, oligárquico, corrupto, antipopular y antidemocrático”, apuntó.

Sheinbaum Pardo confirmó que hoy asistirá al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas y adelantó que posteriormente se realizará otro homenaje en memoria del ingeniero, “una vez que podamos ponernos de acuerdo con su familia”.

Con información de N+.

RMT