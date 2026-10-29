Clima en Nuevo León: Continúan las Lluvias y Prevén Fin de Semana Agradable

El cielo está completamente nublado y la calidad del aire es buena en todas las estaciones de monitoreo ambiental. Desde la noche de ayer se comenzaron a presentar las lluvias moderadas. Para el resto del día se espera que permanezca la presencia de precipitaciones en distintos momentos y la temperatura tendría un breve incremento hacia los 24 grados con el cielo nublado y lluvioso.

A partir de mañana las condiciones cambiarán, se espera una disminución de las probabilidades de lluvia y un incremento gradual en las temperaturas máximas que nos llevarán hacia un fin de semana sumamente agradable.

Para mañana se espera un cielo medio nublado con máxima de 27 centígrados, el sábado de 28 grados y para domingo y lunes de 29 centígrados a 31˚grados.

Para el martes de la próxima semana se espera la llegada de un Frente Frío que ingresará por el norte de Baja California desde el domingo y llegaría a Nuevo León el martes con un ligero descenso de temperatura con mínimas de 16˚ y máximas de 25˚ a 26˚ y pocas probabilidades de lluvia.

Esta mañana de jueves, la Tormenta Tropical “Vance” se ubica a 290 Km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos de 65 Km/h y movimiento al nor-noreste a 11 Km/h. Se espera que su movimiento lo lleve a pasar cerca de la zona de Los Cabos y frente a la costa de Sinaloa donde terminaría por disiparse en las siguientes horas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pronóstico del Clima en Monterrey, Nuevo León

Las condiciones meteorológicas mantendrán un ambiente lluvioso durante este jueves en Monterrey y su área metropolitana, mientras que para los siguientes días se prevé una mejoría gradual, con temperaturas máximas cercanas a los 31 grados antes del posible ingreso del nuevo sistema frontal.

Ante los cambios previstos, se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico del tiempo, especialmente durante los periodos de lluvia y ante el descenso de temperatura esperado para el próximo martes.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

RR